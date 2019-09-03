Adli yıl açılış tepkisi: ‘Devletin adalet direği çöktü’

KANUNSUZLUĞA DEKOR

“Kanunları uygulamakla görevli hâkim ve savcılar, saraydaki toplantıda AKP Genel Başkanı’nın önünde cübbelerinin olmayan düğmelerini iliklemeye çalışıyor. Yeri geldiğinde vatandaş adına yürütmeyi denetleyecek olan bu hâkim ve savcılar yargının bağımsızlığını unutarak, yürütmenin başının kendine mekân eylediği kaçak sarayda nasıl adli yıl açmayı içlerine sindirebiliyorlar? Kanunsuzluğa dekor olmayı nasıl hazmedebiliyorlar? Bu ülkede hâkim ve savcılar yargının bağımsızlığına ve adalete saygı duymadıktan sonra, milletten adalete güvenmesini nasıl bekleyecekler? Siyasetin bir aracı haline gelen yargı en başta kendisine zarar verir.Türkiye 2014’te 59’uncu sırada olduğu hukukun üstünlüğü endeksinde 109’uncu sırada. Yargıtay Başkanı Uluslararası endeksleri eleştiriyor ama kendisi daha önce yaptığı konuşmada yargıya güvenin yüzde 30’lara düştüğünü söylüyor. Bugün milletin karnı doymuyor, işsizlik başını alıp gidiyorsa sebebini bunlarda aramalıyız. Devletin adalet direği çöktü, yıkılan çadırın altında hep birlikte kalıyoruz.

İNDİRİM NE OLDU

Doğalgaza son iki ayda yüzde 15 artı yüzde 15 zam yapıldı. Geçen kış 350 lira doğalgaz fatura ödeyen bir kişi bu kış başka zam gelmezse 462 lira ödeyecek. Ne oldu indirim? Seçim döneminde verilen sözlerin tutulup tutulmamasından bahsediyor. Kalkmış bize namus üzerine edilen yemin dersi vermeye kalkıyor. Anayasa’nın 103’üncü maddesine göre görevini tarafsızlıkla yapacağına ant içmiş kişi. Seçimlere tarafsız Cumhurbaşkanı olarak girip, seçimden sonra kendisini AKP Genel Başkanı seçtiren kişi. Yeminine sadık kalmayan birisinin bize yemin dersi vermesine cevabımız: Hadi canım sen de.

KARA YÜREKLER VAR

30 Ağustos Zaferi bu topraklarda bu milletin büyük komutan ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde emperyalizme attığı çok güçlü bir tokattır. Ama bundan 97 yıl önce nasıl büyük zafere sevinemeyen, ‘Yunanlar’dan kurtulduk. Bakalım Mustafa Kemal’den nasıl kurtulacağız’ diyen hainler varsa bugün de büyük zaferin başkomutanının şanlı hatırasını milletin gönlünden silmeye çalışan, Mustafa Kemal Atatürk’e silah arkadaşlarına ve bu topraklar için savaş meydanlarında vermiş olduğumuz şehitlere kin ve nefretlerini kusmak için fırsat kollayan kara yürekler var.

Mısır Arap Cumhuriyeti’nin vefat eden eski Cumhurbaşkanı için 81 ilde gıyabi cenaze namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanlığı, bu güzel ülkeyi emperyalist çizmelerinden kurtaran, bu topraklar üzerinde ezanı Muhammedinin susmamasını sağlayan, bu Cumhuriyet’i kuran Atatürk’ü cuma hutbesinde anmadı, anamadı.

CÜBBEYİ ÇIKARSIN

82 milyonun verdiği vergilerle Diyanet’in koltuklarında oturup bu ülkenin ortak değeri olan Atatürk üzerinden kin ve düşmanlık siyaseti üretmeye çalışanlar varsa cübbelerini derhal çıkarsınlar, gelsinler er meydanına. Milletimiz bu kendini bilmezlere sandıkta boylarının ölçüsünü verecektir. Hem Atatürk’e kin besler hem de koltuklarımızda otururuz diyorlarsa o zaman gereğini yapma sorumluluğu onu oraya atayan saraya aittir.