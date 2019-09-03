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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA
03.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Adli yıl açılış tepkisi: ‘Devletin adalet direği çöktü’

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Adli yıl açılış tepkisi: ‘Devletin adalet direği çöktü’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, adli yıl açılış töreninin Cumhurbaşkanlığı’nda yapılmasına tepki gösterdi. Öztrak, “Türkiye 2014’te 59’uncu sırada olduğu hukukun üstünlüğü endeksinde 109’uncu sırada. Devletin adalet direği çöktü” dedi. Öztrak dün Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından şunları söyledi:

KANUNSUZLUĞA DEKOR

“Kanunları uygulamakla görevli hâkim ve savcılar, saraydaki toplantıda AKP Genel Başkanı’nın önünde cübbelerinin olmayan düğmelerini iliklemeye çalışıyor. Yeri geldiğinde vatandaş adına yürütmeyi denetleyecek olan bu hâkim ve savcılar yargının bağımsızlığını unutarak, yürütmenin başının kendine mekân eylediği kaçak sarayda nasıl adli yıl açmayı içlerine sindirebiliyorlar? Kanunsuzluğa dekor olmayı nasıl hazmedebiliyorlar? Bu ülkede hâkim ve savcılar yargının bağımsızlığına ve adalete saygı duymadıktan sonra, milletten adalete güvenmesini nasıl bekleyecekler? Siyasetin bir aracı haline gelen yargı en başta kendisine zarar verir.Türkiye 2014’te 59’uncu sırada olduğu hukukun üstünlüğü endeksinde 109’uncu sırada. Yargıtay Başkanı Uluslararası endeksleri eleştiriyor ama kendisi daha önce yaptığı konuşmada yargıya güvenin yüzde 30’lara düştüğünü söylüyor. Bugün milletin karnı doymuyor, işsizlik başını alıp gidiyorsa sebebini bunlarda aramalıyız. Devletin adalet direği çöktü, yıkılan çadırın altında hep birlikte kalıyoruz.

İNDİRİM NE OLDU

Doğalgaza son iki ayda yüzde 15 artı yüzde 15 zam yapıldı. Geçen kış 350 lira doğalgaz fatura ödeyen bir kişi bu kış başka zam gelmezse 462 lira ödeyecek. Ne oldu indirim? Seçim döneminde verilen sözlerin tutulup tutulmamasından bahsediyor. Kalkmış bize namus üzerine edilen yemin dersi vermeye kalkıyor. Anayasa’nın 103’üncü maddesine göre görevini tarafsızlıkla yapacağına ant içmiş kişi. Seçimlere tarafsız Cumhurbaşkanı olarak girip, seçimden sonra kendisini AKP Genel Başkanı seçtiren kişi. Yeminine sadık kalmayan birisinin bize yemin dersi vermesine cevabımız: Hadi canım sen de.

KARA YÜREKLER VAR

30 Ağustos Zaferi bu topraklarda bu milletin büyük komutan ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde emperyalizme attığı çok güçlü bir tokattır. Ama bundan 97 yıl önce nasıl büyük zafere sevinemeyen, ‘Yunanlar’dan kurtulduk. Bakalım Mustafa Kemal’den nasıl kurtulacağız’ diyen hainler varsa bugün de büyük zaferin başkomutanının şanlı hatırasını milletin gönlünden silmeye çalışan, Mustafa Kemal Atatürk’e silah arkadaşlarına ve bu topraklar için savaş meydanlarında vermiş olduğumuz şehitlere kin ve nefretlerini kusmak için fırsat kollayan kara yürekler var.
Mısır Arap Cumhuriyeti’nin vefat eden eski Cumhurbaşkanı için 81 ilde gıyabi cenaze namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanlığı, bu güzel ülkeyi emperyalist çizmelerinden kurtaran, bu topraklar üzerinde ezanı Muhammedinin susmamasını sağlayan, bu Cumhuriyet’i kuran Atatürk’ü cuma hutbesinde anmadı, anamadı.

CÜBBEYİ ÇIKARSIN

82 milyonun verdiği vergilerle Diyanet’in koltuklarında oturup bu ülkenin ortak değeri olan Atatürk üzerinden kin ve düşmanlık siyaseti üretmeye çalışanlar varsa cübbelerini derhal çıkarsınlar, gelsinler er meydanına. Milletimiz bu kendini bilmezlere sandıkta boylarının ölçüsünü verecektir. Hem Atatürk’e kin besler hem de koltuklarımızda otururuz diyorlarsa o zaman gereğini yapma sorumluluğu onu oraya atayan saraya aittir.

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