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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.04.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Adıyaman'da bulundu! 65 milyon yıllık sanılıyordu ama 200 milyon yıllıkmış

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Adıyaman'da bulundu! 65 milyon yıllık sanılıyordu ama 200 milyon yıllıkmış

Adıyaman’da bulunan ve 65 milyon yıllık salyangoz olduğu sanılan fosilin 150-200 milyon yıllık nesli tükenmiş Ammonit fosili olduğu belirlendi.

Geçtiğimiz hafta Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Çelik köyünde bir vatandaş, evinin duvarında kullandığı taşın Adıyaman Müzesi’nde sergilenen 65 milyon yıllık salyangoz fosiliyle aynı olduğunu fark etmesi üzerine yetkililere bilgi vermişti. Müze Müdürlüğü yetkilileri duvardaki fosili çıkartarak müzeye getirdi.

Adıyaman Müzesi'nde daha önceden sergilenen 65 milyon yıllık salyangoz olarak bilinen ve son olarak Çelik köyünde bulunan aynı döneme ait fosilin salyangoz olmadığı ortaya çıktı. Fosilin 65 milyon yıllık salyangoz değil, 150-200 milyon yıllık Ammonit fosili olduğu ortaya çıktı. Deniz canlısı olan Ammonit fosilinin bugüne kadar Hindistan ve Hint Okyanusu’ndan çıktığı belirtildi.

MTA Tabiat Tarihi Müzesi yetkilileri, Adıyaman’da bulunan her iki fosilin de nesli tükenen Ammonit fosili olduğunu ve bu fosillerin dinozorların yaşadığı döneme denk geldiğini aktardı.

Evin duvarında '65 Milyon yıllık' dev fosil bulundu
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Adıyamanda bulundu 65 milyon yıllık sanılıyordu ama 200 milyon yıllıkmış

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