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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
05.08.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Adını gül ve lavanta ile duyuran Keçiborlu'nun tarihi yazıldı

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Adını gül ve lavanta ile duyuran Keçiborlu'nun tarihi yazıldı

ADINI gül ve lavanta ile dünyaya duyuran Isparta'nın şirin ilçelerinden Keçiborlu'nun tarihini anlatan kitabı yazıldı.

Keçiborlu Belediyesi'nin bir kültür hizmeti olarak "XV. Yüzyıldan Günümüze Keçiborlu Kazası" adıyla yayınlanan kitabı Prof. Dr. Behset Karaca ile ile Kadir Karacan hazırladı.

Adını gül ve lavanta ile duyuran Keçiborlunun tarihi yazıldı

Kendisi de tarihçi olan Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, çalışmayla ilgili şunları söyledi:

"Keçiborlu bölgede çok bilinen bir yer olmamakla birlikte tarih boyunca hep var olmuş ve yerleşim yerlerinden biri olarak bulunmuştur. Özellikle kükürt madeninin kapanmasıyla her alanda belirli bir süre geriye giden ilçe, son zamanlarda kendini toplamış ve hızla gelişmeye başlamıştır. Gül ve lavanta ile iç turizme hizmet vermekte, yavaş yavaş Antalya-Ankara, Isparta-Ankara, Isparta-İstanbul yol güzergahında olması dolayısıyla bundan istifade etmeye çalışmaktadır. Yine TOKİ ile yapılan anlaşmalarla şehir yeniden ve güzel bir şekilde inşa edilmeye başlanmıştır. Bunun yanı sıra eğitim alanındaki bazı çalışmalar da buraya değer katacak hususlardır. Meydana gelen bu değişiklik ve gelişmeleri taçlandırmak için buranın tarihi ve kültürünü de ortaya koymaya çalıştık. "

Kitap hazırlanırken Osmanlı arşivlerindeki tapu tahrir, vakıf, nüfus ve mühimme defterleri temel alınmış. Ayrıca Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi ve Cumhuriyet Arşivi'nden de istifade edilmiş. Kitapta bölgenin tarihi; coğrafi özellikleri, ulaşımı, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki doğal afetler, salgın hastalıklar, yerleşmenin niteliği, nüfus özellikleri, ekonomik durumu, sosyal yapısı, vakıf kurumları, kazadaki isimler, sülaleler, kamu görevlileri, engelliler, doğumlar ve ölümler gibi birçok konu hakkında bilgi yer alıyor.

Adını gül ve lavanta ile duyuran Keçiborlunun tarihi yazıldı

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