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    Adayların 4’te 1’i kadın

    Eray GÖRGÜLÜ / ANKARA
    21.05.2018 - 21:35 | Son Güncelleme:

    VATAN Partisi, aday listesinde 150 kadına yer verirken, adayların 120’si gençlerden oluştu. Türkiye’nin ilk kadın orkestra şefi İnci Özdil Ankara 1. Bölge 4. sıradan, Doğu Perinçek’in eşi Hacer Şule Perinçek de İstanbul 1. Bölge 2. sıradan aday gösterildi.

    Vatan Partisi’nin listesinde 10 emekli asker yer alırken, Ergenekon davalarında yargılanan emekli Albay Hasan Atilla Uğur Ankara 2. Bölge 1. sırada, emekli Astsubay Oktay Yıldırım ise Ankara 3. Bölge 4. sırada yer aldı. Vatan Partisi’nin aday listesinde sporcular da yer buldu. Muay Thai dünya şampiyonu Murat İşler Isparta 1. sıradan aday gösterilirken, milli yüzücü Alper Sunaçoğlu da İstanbul 3. Bölge 3. sıradan aday oldu. 1 Mayıs Marşı’nın bestecisi Sarper Özsan da İstanbul 1. Bölge 5. sıradan aday gösterildi. 1969 genel seçimlerinde Adalet Partisi listesinden Denizli Milletvekili olarak Meclis’e giren, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamlarına ‘evet’ oyu veren Hasan Korkmazcan da Vatan Partisi’nden aday oldu. İstanbul 3. Bölge 1. sırada yer alan Korkmazcan, konuyla ilgili “O dönemde Denizlerin duruşu neyse, bugün benim duruşum odur. O gün siyasi tuzakların farkında değildik. Şimdi Denizlerle aynı saftayım” ifadesini kullanmıştı.

    Etiketler: gazetehaberleri , doğu perinçek , gündem
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