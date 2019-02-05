Aday belirleme yetkisini aldı
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
Toplantıda, yerel seçimlere yönelik kampanya süreci görüşüldü. Hafta sonu yapılan PM’de aday belirleme yetkisi alan MYK, bu yetkisini Kılıçdaroğlu’na devretti. Kılıçdaroğlu, başta Ordu Büyükşehir Belediyesi, Siirt, İstanbul’un Silivri, Ankara’nın Etimesgut ve İzmir’in Bayraklı ilçesi olmak üzere 50 civarında ilçe ve beldeye aday atayacak. Toplantıda, belediye ve il genel meclisi üyelerinin belirlenmesinde yetki il ve ilçe yönetimlerine bırakıldı. Seçim beyannamesinin açıklanacağı aday tanıtım toplantısının 10 Şubat Pazar günü Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılması kararlaştırıldı.
ÖZTRAK: OYLARI BÖLMEZ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, toplantı sürerken yaptığı açıklamada, aday gösterilmeyen bazı isimlerin DSP’ye geçmeleriyle ilgili şöyle dedi: “Buna tevessül edenlerin partimizin oylarını böleceği kanaatinde değilim. Milletimiz şunu düşünecektir; bugün aday olmadı diye partisini değiştiren, yarın hizmette bize de sırtını çevirmez mi?”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle