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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADANA (İHA)
15.01.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Dehşete düşüren ölüm! ‘Biz burada oturmuyoruz, kim getirdi seni buralara…’

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Dehşete düşüren ölüm! ‘Biz burada oturmuyoruz, kim getirdi seni buralara…’

Adana'da bir kadın, oturmadığı bir apartmanın bahçesinde ölü olarak bulundu. Polis inceleme başlatırken, olay yerine gelen kadının ablası, "Biz burada oturmuyoruz, sen buraları bilmezsin seni kim getirdi buralara" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Kadının eşi de olay yerinde baldızına sarılıp ağladı

Adana'da bir kadın, oturmadığı bir apartmanın bahçesinde ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen kadının eşi ve ablası gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 206 Sokakta bulunan bir apartman bahçesinde meydana geldi. Apartmanda oturan bir kişi sabah işe gitmek için evden çıktığında bahçede hareketsiz halde yatan bir kadın gördü. Vatandaş hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek araştırma yaptı.

Yapılan araştırmada cesedin, Perihan Büyükbayram'a (45) ait olduğu ve Güneşli Mahallesi'nde tavukçuluk yapan Cüneyt Büyükbayram ile evli olduğu belirlendi.

Polis yaptığı araştırmada kadının apartmanda oturmadığını saptarken, apartman sakinleri apartmanın 4. katının çok yüksek fiyata tanınmayan bir kişi tarafından kiralandığını, kadının oraya gelmiş olabileceğini söyledi. Polis bunun üzerine belirtilen daireye girerek araştırma yaptı. Ayrıca kadının sabah saat 07.45 sıralarında apartmana geldiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri de kadının cesedi üzerinde inceleme yaptı. Kadının ayakkabılarından birinin cesedin yaklaşık bir metre uzağında olduğu görüldü. Polis eldeki delillerle kadının hayatını nasıl kaybettiğini belirlemeye çalışırken, kadının apartmandan atlayarak intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Dehşete düşüren ölüm ‘Biz burada oturmuyoruz, kim getirdi seni buralara…’

"SENİ KİM GETİRDİ BURAYA"

Kadının kocası da bir süre sonra olay yerine geldi. Eşinin hiç tanımadığı bir apartmanın bahçesinde öldüğünü gören koca şoka girdi. Bir süre sonra ise kadının ablası Aylin Büyükbayram da olay yerine geldi. Koca, baldızına sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Aylin Büyükbayram, kız kardeşini görmek isteyince inceleme yapan polis izin vermedi. Abla Büyükbayram, "Sen buraları bilmezsin, seni buralara kim getirdi. Nasıl öldün" diye ağıt yakarak gözyaşlarına boğuldu.

Kadının cenazesi inceleme yapıldıktan sonra otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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