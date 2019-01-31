Tente faciasında yeni gelişme: Devlet malıdır haczedilemez!
Ataköy’deki tente faciasında yaralanıp 150 bin TL tazminat kazanan Avniye Gündoğdu, İstanbul 33’üncü İcra Müdürlüğü’ne takıldı. Önceki ‘kabul’ kararından dönen müdürlük, “Diyanet’in hesapları devlet malıdır, haczedilemez” dedi.
AVNİYE Gündoğdu (77) 10 Ocak 2017’de Ataköy 5’inci Kısım’daki Ömer Duruk Camii’nde çöken tentenin altında kaldı. 3 kişinin öldüğü olay sırasında yaralanan Gündoğdu, 20 gün tedavi gördü. Bu sırada Diyanet’e karşı tazminat davası açıldı. İstanbul 9’uncu İdare Mahkemesi, Gündoğdu’ya 98 bin TL maddi, 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de geçen 15 Ocak’ta onadı.
Karar sonrası tazminat tutarı işleyen faiz ve yargılama gideri dâhil olmak üzere 240 bin TL olarak icraya konuldu. İstanbul 33’üncü İcra Müdürlüğü talebi kabul etti. Haciz ihbarnamesi bankalara gönderildi.
DEVLET MALI HACZEDİLEMEZ
Kamu bankalarının birinde Diyanet’in 228 bin 230 lirasına bloke konuldu. Banka, blokenin konulduğunu 28 Aralık günü icra müdürlüğüne bildirdi. 10 Ocak’ta bloke konulan paranın icra müdürlüğünün hesabına gönderilmesi istendi. Paranın hesaba gelmesi beklenirken Diyanet’in avukatları hesaba haciz kararına itiraz etti. Hesaptaki bloke ve haczin kaldırılması istendi. İstanbul 33’üncü İcra Müdürlüğü, yapılan itiraz sonrası 22 Ocak günü yeni bir karar verdi. Kararda “Borçlu Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hesapları devlet malları sayılmakta. Bu nedenle İcra İflas Kanunun 82/1 maddesi gereği haczi caiz olmayan mallardandır” denildi. Müdürlüğün daha önce verdiği haczin kaldırıldığı da bildirildi. Gündoğdu’nun avukatı Ersan Taştekin “Müvekkilim ‘Adalet duygum zedelendi’ diyor. İcra müdürlüğünün haczi kaldırma yetkisi yok. İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi’ne salı günü itiraz ettik” dedi.
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