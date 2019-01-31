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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
31.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Tente faciasında yeni gelişme: Devlet malıdır haczedilemez!

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Tente faciasında yeni gelişme: Devlet malıdır haczedilemez!

Ataköy’deki tente faciasında yaralanıp 150 bin TL tazminat kazanan Avniye Gündoğdu, İstanbul 33’üncü İcra Müdürlüğü’ne takıldı. Önceki ‘kabul’ kararından dönen müdürlük, “Diyanet’in hesapları devlet malıdır, haczedilemez” dedi.

AVNİYE Gündoğdu (77) 10 Ocak 2017’de Ataköy 5’inci Kısım’daki Ömer Duruk Camii’nde çöken tentenin altında kaldı. 3 kişinin öldüğü olay sırasında yaralanan Gündoğdu, 20 gün tedavi gördü. Bu sırada Diyanet’e karşı tazminat davası açıldı. İstanbul 9’uncu İdare Mahkemesi, Gündoğdu’ya 98 bin TL maddi, 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de geçen 15 Ocak’ta onadı.
Karar sonrası tazminat tutarı işleyen faiz ve yargılama gideri dâhil olmak üzere 240 bin TL olarak icraya konuldu. İstanbul 33’üncü İcra Müdürlüğü talebi kabul etti. Haciz ihbarnamesi bankalara gönderildi.

Tente faciasında yeni gelişme: Devlet malıdır haczedilemez

DEVLET MALI HACZEDİLEMEZ

Kamu bankalarının birinde Diyanet’in 228 bin 230 lirasına bloke konuldu. Banka, blokenin konulduğunu 28 Aralık günü icra müdürlüğüne bildirdi. 10 Ocak’ta bloke konulan paranın icra müdürlüğünün hesabına gönderilmesi istendi. Paranın hesaba gelmesi beklenirken Diyanet’in avukatları hesaba haciz kararına itiraz etti. Hesaptaki bloke ve haczin kaldırılması istendi. İstanbul 33’üncü İcra Müdürlüğü, yapılan itiraz sonrası 22 Ocak günü yeni bir karar verdi. Kararda “Borçlu Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hesapları devlet malları sayılmakta. Bu nedenle İcra İflas Kanunun 82/1 maddesi gereği haczi caiz olmayan mallardandır” denildi. Müdürlüğün daha önce verdiği haczin kaldırıldığı da bildirildi. Gündoğdu’nun avukatı Ersan Taştekin “Müvekkilim ‘Adalet duygum zedelendi’ diyor. İcra müdürlüğünün haczi kaldırma yetkisi yok. İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi’ne salı günü itiraz ettik” dedi.

Tente faciasında yeni gelişme: Devlet malıdır haczedilemez

İstanbuldaki tente faciasında bilirkişi raporu çıktı: İBB imamları asli kusurlu
İstanbul'daki tente faciasında bilirkişi raporu çıktı: 'İBB imamları asli kusurlu'
Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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