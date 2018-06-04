Adalet Bakanlığı'ndan flaş 'CHP heyeti' açıklaması
Hürriyet Haber
04.06.2018 - 17:06 | Son Güncelleme:
Adalet Bakanlığı, Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin iddiası CHP heyetine bugün bilgilendirmede bulunuldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Heyet üyelerinin istediği evrakı incelemesi sağlandı” denildi.
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