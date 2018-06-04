Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Adalet Bakanlığı'ndan flaş 'CHP heyeti' açıklaması

    Adalet Bakanlığı'ndan flaş 'CHP heyeti' açıklaması

    Hürriyet Haber
    04.06.2018 - 17:06 | Son Güncelleme:

    Adalet Bakanlığı, Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin iddiası CHP heyetine bugün bilgilendirmede bulunuldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Heyet üyelerinin istediği evrakı incelemesi sağlandı” denildi.

    Ayrıntılar birazdan...

    Etiketler: adalet bakanlığı , CHP heyeti , fetullah gülen , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri