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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.07.2019 - 07:41, Son Güncelleme:

Adalet Bakanlığı binlerce infaz koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir ve icra katibi alacak

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Adalet Bakanlığı binlerce infaz koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir ve icra katibi alacak

Adalet Bakanlığı'nın ihtiyaçlar doğrultusunda bu yıl 12 bin 713 personel alacağı açıklandı. Alım yapılacak branşlarda en fazla kadro infaz koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir ve icra katibi gibi alanlara ayrıldı. Söz konusu alımlara ilişkin başvuru süreci 1 Temmuz'da başladı ve kısa sürede sona erecek. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman bitecek?

Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı'nın personel alım ilanına göre; bakanlık bünyesine toplam 17 unvan ve kadroda alım olacak. Alım yapılacak branşlar ise zabıt katibi, mübaşir, şoför, aşçı, teknisyen, avukat, hizmetli, psikolog, sosyal çalışmacı, istatistikçi, icra katibi, öğretmen, veteriner, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, hemşire ve kaloriferciden oluşacak. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin tüm ayrıntılar...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Bakanlığa atamalara ilişkin detaylar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Personel Genel Müdürlüğü, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 12 bin 713 personel alımı gerçekleştirilecek.

6 bin 126 kişiyle en fazla personel infaz ve koruma memurluğu kadrosuna alınacak. İnfaz ve koruma memurluğunu 3 bin 71 personelle zabıt katipliği, bin 169 personelle mübaşirlik, bin 99 ile sözleşmeli icra katibi takip edecek.

Kadrolara başvurular 1 Temmuz Pazartesi başlayacak, 16 Temmuz'a kadar sürecek.

İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

İCRA KATİBİ ALIMININ DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

ZABIT KATİBİ ALIMININ DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

MÜBAŞİR ALIMININ DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

SOSYAL ÇALIŞMACI - PSİKOLOG VE İSTATİSTİKÇİ ALIMININ DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

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