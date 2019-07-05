Adalet Bakanlığı binlerce infaz koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir ve icra katibi alacak
Adalet Bakanlığı'nın ihtiyaçlar doğrultusunda bu yıl 12 bin 713 personel alacağı açıklandı. Alım yapılacak branşlarda en fazla kadro infaz koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir ve icra katibi gibi alanlara ayrıldı. Söz konusu alımlara ilişkin başvuru süreci 1 Temmuz'da başladı ve kısa sürede sona erecek. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman bitecek?
Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı'nın personel alım ilanına göre; bakanlık bünyesine toplam 17 unvan ve kadroda alım olacak. Alım yapılacak branşlar ise zabıt katibi, mübaşir, şoför, aşçı, teknisyen, avukat, hizmetli, psikolog, sosyal çalışmacı, istatistikçi, icra katibi, öğretmen, veteriner, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, hemşire ve kaloriferciden oluşacak. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin tüm ayrıntılar...
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Bakanlığa atamalara ilişkin detaylar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Personel Genel Müdürlüğü, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 12 bin 713 personel alımı gerçekleştirilecek.
6 bin 126 kişiyle en fazla personel infaz ve koruma memurluğu kadrosuna alınacak. İnfaz ve koruma memurluğunu 3 bin 71 personelle zabıt katipliği, bin 169 personelle mübaşirlik, bin 99 ile sözleşmeli icra katibi takip edecek.
Kadrolara başvurular 1 Temmuz Pazartesi başlayacak, 16 Temmuz'a kadar sürecek.
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