Adalet Bakanlığı 1600 Hakim ve Savcı alımı sınavı ne zaman?
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AA Editör Masasında bazı gündem konularını ele aldı. Bakan Gül, aralık ayında yapılacak olan bin 600 hakim ve savcı alımı için de duyuru gerçekleştirdi. İşte, Hakim ve Savcı alımı sınav süreci hakkında bazı bilgiler
Adalet Bakanlığı bünyesine yapılacak olan bin 600 hakim ve savcı alımı duyurusunun ardından 2018 yılının sonunda, 29 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek sınav süreci internet üzerinden araştırılmaya başlandı. İşte, Adalet Bakanlığının ÖSYM aracılığıyla gerçekleştireceği sınavın kapsamı ve detayları
En son düzenlenen Hakim ve Savcı sınavında adaylara, 30 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 70 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulandı. Testlerdeki soruların konulara göre dağılımı kendi aralarında eşit oldu
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Temel Yurttaşlık Bilgisi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, İdarî Yargılama Usulü ve İdare Hukuku ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluştu.
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