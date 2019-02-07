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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.02.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Gül'den önemli açıklamalar

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Adalet Bakanı Gül'den önemli açıklamalar

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, katıldığı televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, "FETÖ elebaşı Gülen Mısır'a kaçacak" iddialarıyla ilgili olarak, "O konuda; bir duyum üzerine bir şey söyleyecek değilim. Biz resmi karar ve belgelerle ilgili konuşmamız gerekir. Ama Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın neresinde olursa olsun FETÖ'nün elebaşı ve yöneticileriyle ilgili ara vermeksizin yapmaya devam edeceklerdir. Nereye giderlerse gitsinler Türkiye Cumhuriyeti'ni enselerinde göreceklerdir. Bu konuda hiçbir rehavete kapılamayız" dedi.

Bakan Gül'ün konuşmasından satır başları şu şekilde:

ABD'NİN YAYINLADIĞI DÜNYA HARİTASI

Geçiştirilecek bir konu değil. Kabul edemeyiz. Dışişleri Bakanlığı bu konuda gereken adımları atıyor.

Bu harita, bu coğrafya bizim namusumuzdur. 1 santimi bile tartışmaya açılamaz.

FETÖ'NÜN İADESİ

Şu anda heyetlerimiz Amerika'da, diğer konuları görüşüyorlar. Bizim iade talebimiz var. ABD'nin Türkiye'ye iade etmesi gerekir. Bu konudaki ısrarlarımızı sürdürüyoruz. Şu an itibariyle bu çalışmalar için arkadaşlarımız Amerika'dalar.

Nereye giderse gitsin, Türkiye Cumhuriyeti'nin talebi elinde sonunda yerine gelecektir. Bunun hesabı yargı önünde sorulacaktır.

Ortak bir çalışma grubu, şimdi de İçişleri Dışişleri ve Adalet Bakanlığı'ndna olmak üzere bu çalışma grubu Amerika'da. Şu anda bu meseleleri konuşuyorlar.

FETULLAH GÜLEN MISIR'A KAÇACAK MI?

O konuda; bir duyum üzerine bir şey söyleyecek değilim. Biz resmi karar ve belgelerle ilgili konuşmamız gerekir. Ama Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın neresinde olursa olsun FETÖ'nün elebaşı ve yöneticileriyle ilgili ara vermeksizin yapmaya devam edeceklerdir. Nereye giderlerse gitsinler Türkiye Cumhuriyeti'ni enselerinde göreceklerdir. Bu konuda hiçbir rehavete kapılamayız.

FBI SORUŞTURMASI NE DURUMDA?

Bu konuda Türkiye'nin tüm belgelerini ABD'ye ilettik. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde heyet geldi, yerinde inceleme yaptı. Şu anda heyetimiz, ayrıntılarını Amerika'da görüşüyorlar. Bu bilgiler gerektiğinde paylaşılacaktır.

Avrupa'da özellikle bazı ülkeler FETÖ terör örgütü mensuplarına kucak açıyor. Şunu söylemek lazım; Türkiye terörle, PKK DEAŞ ve FETÖ olsun mücadelesini yapıyor.

Terör örgütleri bütün insanlığı tehdit eden örgütler. Çifte standartlar görüyoruz. Terör örgütü, terör örgütüdür. Ama Avrupa'da bu konuda bazı örgütlere kol kanat gerildiğini üzülerek müşahede ediyoruz. Biz terör örgütleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz.

AKIN İPEK DAVASINDA, ADLİ MÜŞAVİR GERİ ÇEKİLMİŞTİ? SORUŞTURMA NE DURUMDA? FETÖ İLE BAĞLANTILI MI?

Öyle bir şey çıkmadı. Adli müşavirin verdiği belgelerde Türkiye'de yargılamaların bağımsız şekilde yapıldığıyla ilgili bir takım ifadeler var. Yaptığı bir takım beyanlar var.

Bu beyanlara rağmen bile iadesi gerekiyordu. Ama usule dahil, idare hukukuna dair belki işlenmediği için yapıldı. Tüm bunlara rağmen bile Akın İpek'in verilmesi gerekirdi. Dolayısıyla o konuda herhangi bir o şekilde bulguya rastlanmadı. Neresi uygun görülürse orada görevine devam edecek.

YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ

Yargı reformu Şubat ayı ortasında açıklanacak.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (07.02.2019)
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