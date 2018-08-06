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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İSTANBUL,(DHA)
06.08.2018 - 16:41, Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Gül’den ABD'nin yaptırım kararına tepki

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Adalet Bakanı Gül’den ABD'nin yaptırım kararına tepki

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD’nin yaptırımı ile ilgili konuştu. Kararı eleştiren Gül, Brunson’un ev hapsi kararına atıf yaparak kararın adalet, hakkaniyet ve makuliyet çerçevesinde verildiğini söyledi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen Geleceğim Sosyal Bilimler" zirvesinde konuştu. Neden Hukuk" başlıklı oturumun moderatörlüğünü yapan İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yavuz Atar, konuşmanın bir bölümünde rahip Brunson’a ev hapsi verilmesi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e yönelik yaptırımı hatırlattı.

Atar’ın, "Amerika mal varlığınıza el koydu ne diyeceksiniz?" sorusuna Bakan Gül, "Gerçekten komik bir tercih. Büyük devlete yakışmayan bir tavır. Hukuk rasyonellite demek, hukuk muhakeme demek. Gerçekten bu disiplini almış olsalar, verilen kararın uluslararası hukuk çerçevesinde adalet, hakaniyet ve makuliyet içerisinde olduğunu görürlerdi. Biz Türkiye olarak, 2 bin yılın üzerinde büyük bir hukuk devletiyiz. Biz hukuk ve makuliyet çerçevesinde elbette süreci yöneteceğiz. Biz de aynı şekilde onların bakanına misilleme yaptık" yanıtını verdi.

Bakan Gül, salondaki öğrencilere seslenerek, "Devletler hukukunu 3. sınıfta göreceksiniz arkadaşlar. 4’te de özeli göreceksiniz. Sizin gibi değerli hukukçular yetiştikçe hem özel hem de devletler arasındaki bu hukuki itilafları sizlerin en güçlü muhakemesiyle çözeceğiz. Sizlerin biran evvel mezun olmanızı bekliyoruz arkadaşlar" diye konuştu.

Türkiye’nin yurtdışında adli müşavirlerinin olduğunu hatırlatan Bakan Gül, "Bunların da sayısını arttıracağız. Bu ay Çin’e, Rusya’ya, Bosna Hersek’e İslam İşbirliği Teşkilatı’na adli müşavirler atıyoruz. Daha fazla, o ülkenin hukuklarını mukayeseli olarak ceza hukuku nedir, Fransa’daki ceza hukuku ve kanunları ve bunların hepsi ile doğru iyi olanları, çünkü bilim ortaktır ve evrenseldir. Ortak iyiyi hep birlikte bulmak zorundayız. Bunu da Türkiye’deki mevzuatımıza kanun değişikliği ile hep beraber uygulamalıyız" ifadelerini kulandı.

 

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