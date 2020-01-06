Adalet Akademisi’nde 2020 hedefleri

24 Ekim 2019’da Türkiye Adalet Akademisi (TAA) Başkanı olan Muhittin Özdemir, TAA’daki avukatlar için altı ay, adaylar için yedi ay olan eğitim süresinin bir yıla çıkarılmasını, yabancı dil eğitiminin zorunlu hale getirilmesini ve uygulamaya dayalı dijital eğitim verilmesini hedeflediklerini belirtti. TAA’daki kadın aday oranının yüzde 40-45’lere yükseldiğini açıklayan Özdemir, özetle şu değerlendirmeleri yaptı:

LİYAKATA DAYALI ÖNYARGISIZ EĞİTİM

- “22 yıllık hâkimim. Bu mesleği tarafsız, bağımsız, vicdanı ile karar veren hâkimler olmak için seçtik. Yoksa idari bir bağım olsun istesem kaymakam olurdum. Ben de Sayın Bakanımız da her toplantıda adaylara şunu söylüyoruz; ‘Biz sizden tarafsız, bağımsız, anayasa, kanun çerçevesinde ne yazıyorsa onu uygulayan, hiç kimseden korkmayan hâkim-savcılar olmanızı bekliyoruz’. Adaletin tecellisi, tarafsız ve bağımsız olmayı gerektirir. Birine taraf olmak, olmaması gereken bir şey. Bu tür yapılara karşı liyakata dayalı eğitim veriyoruz. Biz adaylarımızı önyargısız bir şekilde yetiştiriyoruz.

KİMSENİN NE OLDUĞU İLE UĞRAŞMIYORUZ

- Devlet 26 milyon liraya yakın bütçeyi sadece kaliteli hâkim-savcı yetiştirmek için ayırıyor. Hiç tavizimiz yok. Biz adaylarımızın kişilikleriyle uğraşmıyoruz, eğitimleriyle uğraşıyoruz. Kimsenin ne olduğu ile uğraşmıyoruz, ne olacağına bakıyoruz. Bu yaşta bir insan muhafazakârsa, zorla modern yapamazsın. Zorla kalıba sokamazsın. Ona gerek yok. İnsanlar özgür iradeleriyle var.

- TAA’daki durum toplumdaki algıdan farklı. Türkiye neyse Akademi de o. Şu andaki adaylara bakın. Anadolu’da kim varsa burada da o var. Her gruptan insan var. Muhafazakâr var, başörtülü var, açık var, herkes var. Türkiye mozayiği var. Türkiye’de ne varsa TAA’da o var. Olması gereken de bu. Adaylara inanarak hep şunu diyorum: Sizler ön elemeyi geçtiniz. Buradasınız. Bugüne saate kadar annenizi babanızı gururlandırdınız bundan sonra iyi hâkimler-savcılar olun, adalet dağıtın, millet ve devlet sizinle gurur duysun.

ADALETLE İLGİLİ ALGI PROBLEMİ VAR

- Gerçekten adalet kurumları, hâkim-savcılar görevini en iyi yapmaya çalışan meslek gruplarının başında geliyor. Tarafsızlıklarına bağımsızlıklarına hepsi çok düşkünler. Birkaç tane spesifik olay üzerinden adaletle ilgili algı yaratmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Haksızlık, kesinlikle haksızlık.

İSTEMESE DE VİCDANI GELİŞİYOR

- Vicdanını kullanarak karar veren tek meslek grubuyuz. Adam istese de istemese de vicdanı gelişiyor. Hâkim-savcılar bana göre bu toplumun en vicdanlı insanları.

Yanlışlar olabilir, düzeltilebilir. Eğitim eksikliği varsa giderilebilir. İnşallah adalet yükseldikçe devletimiz ve milletimiz daha müreffeh olacak.

UZMAN AİLE MAHKEMESİ TEDBİR EĞİTİMİ

- Kadına şiddetle mücadale kapsamında, HSK’ca önleyici-korucuyu tedbir kararlarının daha hızlı verilmesi için ihtisas mahkemeleri kuruldu. Aile hâkimlerine ‘tedbir’ kararlarıyla ilgili kısa süre içinde özel bir eğitim yapacağız.

- Şu an yedi ‘Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’ kuruldu. Bu sayı 40’a çıkacak ve tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılacak. Onlara da eğitim desteği vereceğiz.

HEMŞİRELERE CİNSEL SUÇ EĞİTİMİ

- 2 bin 207 kamu görevlisine dönük eğitim programı yaptık. Mesela Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi hemşire çalışanlarına cinsel suçlarla ilgili eğitim yaptık. Başhekim hanım, ‘Çok iyi bilgi sahibi olduk’ diye teşekküre geldi.

- 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun bana göre yeterli bir kanun. Yasanın uygulamasında yargı boyutunda problem yok. Mahkemeler bu işi çok iyi yapıyor. Yıllık 500 binin üzerinde tedbir kararı da kanıtı. Bu kanun ‘Evden kocaları uzaklaştıran kanun’ diye biliniyor. Şiddet mağdurlarını devletin tedavi ettirmesi ve diğer koruyucu önlemlere ilişkin hükümleri vatandaş bilmiyor, haklarını kullanamıyor.

ONLINE EĞİTİM TEST AŞAMASINDA

-Uzaktan eğitimle ilgili de bir çalışmamız var. Şu anda dört çalışan var, test aşamasında. Mesela yeni aile mahkemeleri kuruldu. Ertesi gün online eğitime alacağız. Cep telefonundan anlık eğitim verebilecek sistem kuruyoruz. Teknik olarak başlayabiliriz ama hocalarımızın sisteme uygun eğitilmesi gerekiyor.

İNSAN HAKLARI MERKEZİ KURUMSAL HALE GETİRİLDİ

- TAA’daki İnsan Hakları Merkezi’ni kurumsal hale getirdik ve görev tanımını yaptık. Bu merkezden sertifika alan 50 hâkim savcı adayını önümüzdeki nisan ve haziranda Erasmus kapsamında AİHM’ne götüreceğiz.”

TEORİK BİLGİDEN ÇOK UYGULAMA

- “ASIL hedefimiz eğitimin verilme şekli ve amacını değiştirmek. Yeni dönemin vizyonu, teorik bilgiden çok uygulama öğretmek. Bunun için eğitim programını güncelledik. Taslak eğitim programı hazır, son halini vereceğiz. Şu anda 40’ar kişilik grupları 25’er kişi haline getirip, adaylara bu yeni vizyonda eğitim vereceğiz. Yeni uygulama adliyemiz de bir-iki ay içinde tamamlanmış olacak.”

BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ ADAYLAR

- “FETÖ gibi yapıların Akademi’de bir daha etkin olmaması için neler yapıldığı sorusu üzerine Özdemir, “Hiç tavizimiz yok. Bağımsız, tarafsız ve önyargısız aday yetiştiriyoruz. Temel hedefimiz bağımsız, tarafsız, vicdanıyla karar veren, anayasa, kanunlar dışında hiç kimseden emir ve talimat almayan bir yargı. Memleketin iyi hâkim-savcılara ve adalete ihtiyacı var” dedi.

YENİ MÜFREDAT HAZIR

- “Ders müfredatımızı ve yol haritamızı belirledik. İçerikleri ile bu yıl yeni müfredatın yüzde 70’ini hazırlayacağız. Her dersin bir kitabı olacak. Eğitimin kalitesini de kontrol etmiş olacağız.”

SOSYAL MEDYA DERSİ

- “Akademi’de 9 kadrolu öğretim üyesinin yanında ilk kez 3 psikolog ve 3 sosyal çalışmacı görevlendirildi. Adaylarımıza meslektaşlarıyla, avukatlarla, vatandaşla iyi iletişim kurmayı, sosyal medya kullanımını öğretmeye çalışıyoruz. Adalete olan güveni ayağa kaldırmak için hâkim-savcıların tarafsız olmanın yanında tarafsız da görünmesi gerekir.”