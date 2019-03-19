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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
19.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ada hatırası

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Ada hatırası

CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, dün Bostancı İskelesi'nden gazi ve şehit yakınları ile birlikte Adalar'a geçti.

Vapurda şehit yakını, Kıbrıs ve Kore gazileriyle ‘18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ dolayısıyla bir araya gelen İmamoğlu’na eşi Dilek İmamoğlu, Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç ve çok sayıda partili eşlik etti. Gazilerle sohbet eden İmamoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin önemini vurgularken “O güzel, büyük mücadeleyi veren kahramanları sevgi ve saygı ile anıyorum. Hiçbir zaman Çanakkale ruhunu ruhumuzdan eksik etmemeliyiz. Çanakkale ruhu, bizi bir araya getiren ve her koşulda bizi bir arada tutan ruhtur” dedi.

Adalar’da esnafla tokalaşan İmamoğlu, AK Parti Adalar İlçe Teşkilatı’na da uğrayarak seçimlerde başarılar diledi. Adalar’daki fayton sorununa değinen İmamoğlu, “En insani ve vicdani kurallarla hayvanları koruyarak, hayvanların bakımı ve çalışması ile ilgili süreçleri denetleyerek hep beraber, ahlaklı bir biçimde süreci koruyup kollayacağız. Faytoncuların sorunlarında her koşulda işin içinde olacağız” diye konuştu.

İmamoğlu, gazetecilerin Binali Yıldırım’ın, “Adalar’da oturanlara ulaşımı bedava yapacağız” sözlerini hatırlatması üzerine, “Biz çocuklara kadınlara zaten ücretsiz diyoruz. 6 yaştan 12 yaşa çıkartıyoruz, bu geçerli. Artı olarak sunduğumuz şey de Adalar’da oturanlara yüzde 40 indirimli yapacağız, gerçekçi davranıyoruz, gerçek ihtiyaçlar üzerinden gidiyoruz” dedi. 

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