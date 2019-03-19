Ada hatırası
CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, dün Bostancı İskelesi'nden gazi ve şehit yakınları ile birlikte Adalar'a geçti.
Vapurda şehit yakını, Kıbrıs ve Kore gazileriyle ‘18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ dolayısıyla bir araya gelen İmamoğlu’na eşi Dilek İmamoğlu, Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç ve çok sayıda partili eşlik etti. Gazilerle sohbet eden İmamoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin önemini vurgularken “O güzel, büyük mücadeleyi veren kahramanları sevgi ve saygı ile anıyorum. Hiçbir zaman Çanakkale ruhunu ruhumuzdan eksik etmemeliyiz. Çanakkale ruhu, bizi bir araya getiren ve her koşulda bizi bir arada tutan ruhtur” dedi.
Adalar’da esnafla tokalaşan İmamoğlu, AK Parti Adalar İlçe Teşkilatı’na da uğrayarak seçimlerde başarılar diledi. Adalar’daki fayton sorununa değinen İmamoğlu, “En insani ve vicdani kurallarla hayvanları koruyarak, hayvanların bakımı ve çalışması ile ilgili süreçleri denetleyerek hep beraber, ahlaklı bir biçimde süreci koruyup kollayacağız. Faytoncuların sorunlarında her koşulda işin içinde olacağız” diye konuştu.
İmamoğlu, gazetecilerin Binali Yıldırım’ın, “Adalar’da oturanlara ulaşımı bedava yapacağız” sözlerini hatırlatması üzerine, “Biz çocuklara kadınlara zaten ücretsiz diyoruz. 6 yaştan 12 yaşa çıkartıyoruz, bu geçerli. Artı olarak sunduğumuz şey de Adalar’da oturanlara yüzde 40 indirimli yapacağız, gerçekçi davranıyoruz, gerçek ihtiyaçlar üzerinden gidiyoruz” dedi.
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