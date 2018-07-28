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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya) (DHA)
28.07.2018 - 14:24, Son Güncelleme:

Açlıktan ölmek üzereyken bulundu

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Açlıktan ölmek üzereyken bulundu

 AMASYA'nın Suluova Belediyesinde çalışan Seyfullah Uzun, açlıktan ölmek üzere olan yavru köpeği hayvan barınağı yetkililerine teslim etti.

Olay, Suluova ilçesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Belediyede basın ve halkla ilişkiler servisine personel olarak çalışan Seyfullah Uzun, gece saatlerinde yolda yürürken, köpek sesi duydu. Sese doğru yürüyen Uzun, yavru köpeği fark edip hayvan barınağı yetkililerine haber verdi.

Gelen barınak görevlileri, yavru köpeğe ilk müdahaleyi yaparak tedavisi için barınağa götürdü. Yavru köpeğe veteriner tarafından bakımları yapılarak sağlık kontrolünden geçirildi. Hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu ve sadece aç olduğu belirlendi.

Köpeği bulan Seyfullah Uzun, "Atatürk Bulvarı üzerinde köpek sesi duydum, ses çok zayıftı ve yavru olduğu sesinden de belliydi. Sese doğru gittiğimde yavru bir köpek gördüm. Hareket etmeye bile hali yoktu. İlk iş olarak belediyemizin hayvan barınağı yetkililerini aradım. Yetkililer çok kısa zaman içinde olay yerine geldi. Yavru hayvana ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık durumu şu an iyi olduğunu öğrendim" dedi.

Yavru köpek belediye tarafından koruma altına alındı.

Açlıktan ölmek üzereyken bulundu

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