Açıklasınlar rezil ederim
CHP Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş, dün AK Parti adayı Özhaseki’nin muhalefetin anketlerde kendisini düşük gösterdiği iddiası için “Manipüle olan anketleri açıklasın. Yasa bu hükümet zamanında çıktı. Öyle ezbere rastgele anket açıklanamıyor. Bunun sayısal verilerini açıklarlarsa gerçek mi, değil mi ortaya çıkar diye düşünüyorum. Manipülasyonu isteseniz de yapamazsınız” dedi.
Yavaş, dün Haberglobal kanalında yaptığı açıklamada, Özhaseki’nin, “Belli grupların ABD’de kaset aradığı” iddiasına da tepki gösterdi. Yavaş, “Bu konularda en mağdur MHP’ydi. Bizim o konularda yetenek ve tecrübemiz yok. Devlet kendileri, hükümet kendileri; eğer böyle bir şey varsa ABD’ye gidip kaset arayanların kimliğini açıklasınlar. Hep beraber rezil edelim. Bunu kim yapıyorsa iktidarın savcılığa vermesi lazım” diye konuştu.
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