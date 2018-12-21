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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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21.12.2018 - 13:39, Son Güncelleme:

AÖL sonuç tarihi belli oldu mu? Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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AÖL sonuç tarihi belli oldu mu? Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 2018-2019 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavlarının sonuçlarına yönelik heyecanlı bekleyiş bugünde devam ediyor. 08 - 09 Aralık 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilen sınavlara katılan öğrenciler, şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor.Peki, açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ortaöğretim yani lise eğitimini açıktan sürdüren pek çok kişi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarının sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Aralık ayının son günlerinin yaklaşmasıyla beklentileri artan açık lise öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı İşte, AÖL sınav sonuçlarına dair merak edilen detaylar...

SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Geçtiğimiz günlerde tamamlanmasının ardından sonuç açıklaması ile merak konusu olan AÖL sınav sonuçları, öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. AÖL sonuçlarının, geçtiğimiz yılın takvimi göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 25 Aralık tarihinde erişime açılacağı söylenebilir.

AÖL İŞ TAKVİMİ GÜNCELLENDİ

Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2018-2019 iş takvimi güncellendi. AÖL öğrencileri, iş takvimini inceleyerek sınav tarihleri ve diğer bazı detaylar hakkında bilgi sahibi olabilir.

2018-2019 İŞ TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

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