AÖL sonuç tarihi belli oldu mu? Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL 2018-2019 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavlarının sonuçlarına yönelik heyecanlı bekleyiş bugünde devam ediyor. 08 - 09 Aralık 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilen sınavlara katılan öğrenciler, şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor.Peki, açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ortaöğretim yani lise eğitimini açıktan sürdüren pek çok kişi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarının sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Aralık ayının son günlerinin yaklaşmasıyla beklentileri artan açık lise öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı İşte, AÖL sınav sonuçlarına dair merak edilen detaylar...
SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Geçtiğimiz günlerde tamamlanmasının ardından sonuç açıklaması ile merak konusu olan AÖL sınav sonuçları, öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. AÖL sonuçlarının, geçtiğimiz yılın takvimi göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 25 Aralık tarihinde erişime açılacağı söylenebilir.
AÖL İŞ TAKVİMİ GÜNCELLENDİ
Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2018-2019 iş takvimi güncellendi. AÖL öğrencileri, iş takvimini inceleyerek sınav tarihleri ve diğer bazı detaylar hakkında bilgi sahibi olabilir.
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