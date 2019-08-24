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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.08.2019 - 18:10, Son Güncelleme:

Açık lise kayıtları ne zaman bitecek? AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme takvimi

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Açık lise kayıtları ne zaman bitecek? AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme takvimi

Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos'ta başladı. Söz konusu kurumda açık lise eğitimi almak ya da mevcut eğitimlerine devam etmek isteyen çok sayıda öğrenci, AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, AÖL kayıtları ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni dönem AÖL kayıt işlemlerini almaya başladı. Açık lise öğrencileri ve öğrenci adayları resmi site üzerinden yayımlanan kayıt kılavuzu aracılığıyla kayıt olduktan sonra, gerekli ödemeleri yaparak kayıt işlemlerini tamamlayabilir. İşte, AÖL 2019-2020 1. dönem AÖL kayıtlarına ilişkin ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı faaliyet gösteren Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı. Açık liseye ilk kez kayıt olan öğrencilerin, kayıt işlemi sonrası anlaşmalı bankalara veya anlaşmalı bankaların ATM'lerine sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos 2019 - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Ancak 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 4. dönem aktif olan öğrencilerimiz (Ek sınava girecek olan öğrenciler) kayıt ücretlerini sınav sonrası yatırabileceklerdir.

Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt olacak olan öğrenciler Halk Eğitim Merkezleri'nde kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra, anlaşmalı bankalara veya anlaşmalı bankaların ATM lerine sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.

İLK KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

İLK KAYIT SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “Sınav Bedelini” ödemek zorundadır. 2019 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 10 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Bedeli), 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.

İlk kayıt için yatırılan Sınav Ücreti ödendiği sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için Sınav Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

KİMLERDEN KAYIT YENİLEME BEDELİ ALINMAZ?

a ) İstiklal madalyası verilmiş, vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlandığını,
b ) Şehitlerin eş, çocuk, kardeş, anne veya babası olduğunu,
c ) Gazi ve gazilerin eş, çocuk, anne veya babası olduğunu,
ç ) 15/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında mahkemeler tarafından üzerine tedbir konulduğunu,
d ) İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı ile Açık Öğretim Okullarına kayıt yaptıracak özel eğitim ihtiyacı olduğunu,
e ) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olduğunu,
f ) Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumunda kaldığını,
g ) Sağlık Kurulu raporu ile en az % 40 engelli olduğunu,
ğ ) Tutuklu veya hükümlü olduğunu,

belgelendirmek şartıyla kayıt yenileme bedeli alınmayacaktır.

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