Açık lise kayıtları ne zaman? AÖL 2019-2020 1. dönem kayıt tarihi belli oldu
Geçtiğimiz haftalarda tamamlanan 2018-2019 AÖL 3. dönem sınavlarının ardından binlerce açık lise öğrencisinin gözü bu kez, AÖL yeni dönem kayıt işlemlerine çevrildi. Bu hususta bilgi almak isteyen öğrenciler, MEB tarafından yapılan resmi açıklamaları araştırıyor. Peki, Açık lise kayıtları ne zaman? AÖL yeni dönem kayıtları ne zaman?
Eğitim hayatına Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) devam eden yüz binlerce öğrenci, 2019-2020 yılı AÖL 1. dönem kayıt yenileme tarihlerini sorguluyor. İşte, AÖL kayıt sürecine dair merak edilen detaylar...
AÖL iş takviminde yer alan bilgilere göre; 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 21 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Eylül'e kadar devam edecek.
AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.
Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.
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