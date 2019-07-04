Acele açıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAcele açıldı
GeriGündem Acele açıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
04.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Acele açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Acele açıldı

Ankara'da 13 Aralık 2018 tarihinde 9 kişinin hayatını kaybettiği Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin soruşturmada görevlendirilen bilirkişiler, 10 klasör soruşturma dosyasını inceleyerek, raporlarını tamamladı.

Savcılığa sunulan raporda kazanın 3 ‘kök’ nedeni bulunduğu belirtildi. Raporda, “Yolun imalatı vaktinde tamamlanmamış, proje kapsamı bitmemiş ve gerekli zaman tanınmadan işletmeye açılmıştır. Ankara Sincan hızlı tren hattını imalat tamamlanmadan ERTMS/ETCS sistemi gerekleri olmadan işletmeye açtığı için TCDD Genel Müdürü İsa A. kusurludur. Kazanın birinci kök nedeni hattın eksilikler olduğu halde açılması, diğer bir ifadeyle, hattın açılması için acele edilmesidir. Eğer hat projede belirtildiği şekilde tamamlanıp açılsaydı, bu raporda dile getirilen hiçbir kusur olmayacak ve kimse kusurlu bulunmayacaktı” denildi.

Trafik yönetim sistemine de dikkat çekilen raporda, “Yanlış bir trafik yönetim sistemi kurulmasının kazanın ikinci kök nedeni kanaati oluşmuştur” ifadeleri kullanıldı. Raporda, YHT manevralarının doğudan batıya kaydırılmasından 4 gün sonra kaza meydana geldiği de hatırlatılarak “Manevraların doğudan batıya alınması kazanın üçüncü kök nedenidir” değerlendirilmesi yapıldı. Raporda, “Gerekli tedbirleri almayan kusurlular araştırılmalıdır. Bu nedenle TCDD Genel Müdürü EKAY Daire Başkanı Tuna A. kusurludur” tespiti de yapıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Bu hastalık dünyada sadece 6 ailede vardı! Silopi'de de çıktı
Sarar Ailesi'nde dehşeti yaşatmışlardı! Türkiye'ye iade edildiler
Mersin'den kötü haberler gelmeye devam ediyor
Sosyetenin kâbusu oldular... Son kurban ünlü iş adamı...