Acele açıldı
Ankara'da 13 Aralık 2018 tarihinde 9 kişinin hayatını kaybettiği Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin soruşturmada görevlendirilen bilirkişiler, 10 klasör soruşturma dosyasını inceleyerek, raporlarını tamamladı.
Savcılığa sunulan raporda kazanın 3 ‘kök’ nedeni bulunduğu belirtildi. Raporda, “Yolun imalatı vaktinde tamamlanmamış, proje kapsamı bitmemiş ve gerekli zaman tanınmadan işletmeye açılmıştır. Ankara Sincan hızlı tren hattını imalat tamamlanmadan ERTMS/ETCS sistemi gerekleri olmadan işletmeye açtığı için TCDD Genel Müdürü İsa A. kusurludur. Kazanın birinci kök nedeni hattın eksilikler olduğu halde açılması, diğer bir ifadeyle, hattın açılması için acele edilmesidir. Eğer hat projede belirtildiği şekilde tamamlanıp açılsaydı, bu raporda dile getirilen hiçbir kusur olmayacak ve kimse kusurlu bulunmayacaktı” denildi.
Trafik yönetim sistemine de dikkat çekilen raporda, “Yanlış bir trafik yönetim sistemi kurulmasının kazanın ikinci kök nedeni kanaati oluşmuştur” ifadeleri kullanıldı. Raporda, YHT manevralarının doğudan batıya kaydırılmasından 4 gün sonra kaza meydana geldiği de hatırlatılarak “Manevraların doğudan batıya alınması kazanın üçüncü kök nedenidir” değerlendirilmesi yapıldı. Raporda, “Gerekli tedbirleri almayan kusurlular araştırılmalıdır. Bu nedenle TCDD Genel Müdürü EKAY Daire Başkanı Tuna A. kusurludur” tespiti de yapıldı.
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