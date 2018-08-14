Abdulhamit Gül: "Kur üzerinden yapılan saldırıları boşa çıkartacağımıza şüphemiz yok"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAbdulhamit Gül: "Kur üzerinden yapılan saldırıları boşa çıkartacağımıza şüphemiz yok"
GeriGündem Abdulhamit Gül: "Kur üzerinden yapılan saldırıları boşa çıkartacağımıza şüphemiz yok"
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
ANKARA (AA)
14.08.2018 - 20:23, Son Güncelleme:

Abdulhamit Gül: "Kur üzerinden yapılan saldırıları boşa çıkartacağımıza şüphemiz yok"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abdulhamit Gül: "Kur üzerinden yapılan saldırıları boşa çıkartacağımıza şüphemiz yok"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "16 yıllık birikimimiz, güçlü ekonomi yapımızla son günlerde özellikle kur üzerinden yapılan saldırıları da boşa çıkartacağımıza hiçbir şüphemiz yok. Türk milleti bin yıldır, hiçbir gücün boyunduruğu altına girmemiştir, bir gün bile esaret yaşamamıştır, kıyamete kadar da özgür ve bağımsız şekilde yaşamaya devam edecektir." dedi.

Bakan Gül, SETA tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu"nda, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk siyasetinin en güçlü ve prestijli markası olduğunu söyledi. 

AK Parti'nin bütün renkleri ve sesleriyle bir Türkiye partisi olduğunu ifade eden Gül, şunları kaydetti: 

"AK Parti, dili, mezhebi, etnik kimliği ne olursa olsun 81 milyonun tamamını benzer hayaller ve ortak hedefler doğrultusunda buluşturan bir milli merkezin adıdır. İşte siyasetteki bu milli merkez, 16 yıllık tek başına iktidarı döneminde icraat odaklı politikalarıyla hep öne çıkmıştır. Bu icraatları sadece maddi kalkınma anlamında düşünmek anlamak da elbette hatalı olur. AK Parti bu ülkede tüneller, köprüler yapmadı, aynı zamanda vatandaşıyla asla ama asla kopmayacak gönül köprüleri kurdu. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, bu siyasi hareket devlet ile millet arasındaki makası birleştirdi, devlet ile milleti bütünleştirdi."

"MİLLET İLK DEFA KENDİSİNİ BİRİNCİ SINIF VATANDAŞ OLARAK HİSSETTİ"
Türkiye'nin AK Parti ile sivilleştiğini, özgürleştiğini ve özgüven kazandığını aktaran Gül, ana dilde savunma, farklı dil ve lehçelerde akademik çalışma ve bu dilleri özgürce öğrenme hayalinin AK Parti sayesinde gerçeğe dönüştüğünü dile getirdi. 

Bakan Gül, 16 yılda ülkenin demokrasisinin güçlendiğini ve her alanda özgürlüklerin genişlediğine işaret ederek, şunları kaydetti: 

"Bu millet uzun yıllar sonra ilk defa kendisini birinci sınıf vatandaş olarak hissetti. Düşüncesi, yaşam tarzı, etnik aidiyeti ne olursa olsun bu ülkede yaşayan 81 milyonun hepsi AK Parti ile kendisini birinci sınıf vatandaş olarak hissetti. Elbette bunlar kolay olmadı. Pek çok tehdide, antidemokratik birtakım girişimlere rağmen hiçbir zorluğu mazeret görmeksizin, tüm engelleri aştık. 27 Nisan e-muhtırasından Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık'tan, 15 Temmuz darbe girişimine kadar bütün bu saldırılar cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde demokrasinin ve millet iradesinin daha da güçlenmesine sebebiyet vermiştir." 

"KUR ÜZERİNDEN SALDIRI BOŞA ÇIKARILACAK"
Türkiye'nin dünyanın 17'nci Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisi olduğunun altını çizen Gül, "16 yıllık birikimimiz, güçlü ekonomi yapımızla son günlerde özellikle kur üzerinden yapılan saldırıları da boşa çıkartacağımıza hiçbir şüphemiz yok. Türk milleti bin yıldır, hiçbir gücün boyunduruğu altına girmemiştir, bir gün bile esaret yaşamamıştır, kıyamete kadar da özgür ve bağımsız şekilde yaşamaya devam edecektir. Keza, bin yıllık geçmişimizde hiçbir milleti emperyal duygularla esaret altına alma girişimimiz de asla olmamıştır, bu bizim özümüzden gelen özgürlükçü yaklaşımımızdır." dedi. 

Bakan Gül, Türkiye'de uluslararası tahkim hukukunun işlediğine vurgu yaparak, "Mülkiyetin ve haklının teminatı olan hukuk devleti çerçevesini koruyacak ve güçlendirmeye de devam edeceğiz. Hukukun yatırımları kolaylaştıran, yatırımcıyı güven içerisinde hissettiren işlevini korumaya devam edeceğiz. Hukuk güvenliğinden de asla taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. 

"YAPISAL DÖNÜŞÜMÜNDE 16 NİSAN REFERANDUMU EN ÖNEMLİ MİLAT"
Hukuk ve yargı sisteminin insana hizmet eden bir araç olarak işler hale getirmek için çok önemli reformlar yapıldığına dikkati çeken Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Elbette Türkiye'deki hukuk sisteminin yasal ve yapısal dönüşümünde kuşkusuz 16 Nisan Referandumu en önemli milattır. Sadece 16 yılın değil, siyasi tarihimizin bu en büyük reformuyla Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni bir sistemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini milletimizin tercihi ve kararıyla yine hayata geçirdik. AK Parti'nin bu ülkeye yapmış olduğu en büyük siyasi ve hukuki reformların başında 16 Nisan Reformunun geldiğini tarih elbette yazacaktır. Kuvvetler ayrılığı prensibine etkin bir garanti sunamayan, bunun yerine sandıktan çıkan iktidar gücünün vesayet odaklarınca dengelenmesiz ve frenlenmesini amaçlayan kurgu nihayet 16 Nisan Referandumuyla sona erdirilmiştir. Bu tarihi reform, devlet iktidarıyla millet arasındaki gerilimleri ve tarihsel çelişkilerin aşmanın fırsatına dönüşmüştür. Aynı zamanda her üç organın da meşruiyetini güçlendirmiştir." 

Abdulhamit Gül, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yargıdan ihraç edilen hakim savcı sayısını son alımlarla birlikte dengelediklerini bildirerek, elektronik tebligat uygulamasıyla 40 milyon adli tebligatın 28 milyonunu elektronik ortamdan yaparak yargının hızlanmasını sağlayacaklarını sözlerine ekledi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Abdulhamit Gül: "Kur üzerinden yapılan saldırıları boşa çıkartacağımıza şüphemiz yok"

7 metreden düşen çocuğun başına saplandı

Çocuklara kızıp ateş açtı: 1 çocuk öldü, 7 yaralı

Edirne'de tutuklanan Yunan askerler hakkında son dakika kararı