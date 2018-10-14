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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hüseyin COŞKUN- Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) 
14.10.2018 - 07:40, Son Güncelleme:

ABD’li eski diplomattan "Kaşıkçı" açıklaması

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ABD’li eski diplomattan "Kaşıkçı" açıklaması

HAYATINA aktivist olarak devam eden ABD’li eski diplomat Ann Wright, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı için gece geç saatlerde Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelerek açıklamalarda bulundu. Wright, "Kaşıkçı’nın öldürüldüğüne inanıyorum. Suudi Arabistan gazetecilerin öldürülmesine son vermeli" dedi.

Davetli olduğu bir konferans için bir süredir İstanbul’da bulunan, ABD’li eski diplomat Ann Wright, ülkesine dönmeden önce gece geç saatlerde elinde Cemal Kaşıkçı’nın fotoğraflarının bulunduğu dövizler olduğu halde Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelerek, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ülkesi ABD’nin Irak’ı işgali nedeniyle 16 yıllık diplomatlık hayatını noktalayarak, aktivist olan Ann Wright, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetine dair Türk basınına değerlendirmelerde bulundu.

"ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE İNANIYORUM"

Ann Wright, Kaşıkçı’dan, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamamasının uluslararası bir rahatsızlık oluşturduğunu ve kayıp gazetecinin öldürüldüğüne inandığını ifade ederek, "Eski bir diplomat olarak bir konferans için İstanbul’a geldim. Değerli bir gazeteci olan Cemal Kaşıkçı için bu gece buradayım. Ona olanlardan bütün dünya rahatsız. Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğüne inanıyorum. Bu korkunç cinayet nedeniyle buraya gelip bunları söylemek istedim. Suudi Arabistan yönetimi, gazetecilerin öldürülmesine son vermeli, Yemen’de yüzlercesi gerçekleşen insan ölümlerine son vermeli" dedi.

"SUUDİ YÖNETİMİ YAPTIKLARINA SON VERMELİ"

Eski diplomat Wright, "Burada bir araştırma yapılıyor, tamamlanacak ve bize bir şeyler söylenecek. Burada görev yapan gazetecilerin taşıdığı genel kanı da onun öldürüldüğü yönünde. Yapılan araştırmalardan kesin bir sonuç çıkmadı, ancak şu ana ortaya çıkan tabloya göre Kaşıkçı’nın Konsolosluk’ta öldürüldüğünü düşünüyoruz. İnsan hakları savunucularının ayağa kalkması gerekiyor. Özgürlük için, gazetecilerin özgürlüğü için sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Suudi yönetimi yaptıklarına artık bir son vermeli" diye konuştu.

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