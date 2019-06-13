ABD’de ‘Gülen’i iade’ görüşmesi: ‘Yeni deliller gösterdik’
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in iade sürecine ilişkin, “Uluslararası sözleşmeler ve iki ülkenin imzaladığı anlaşmalar gereği şimdiye kadar adım atılması gerekiyordu. Bu konuda halen bir gelişme olmamasını kabul etmemiz mümkün değil” dedi.
ABD’li mevkidaşı William Barr ile Washington’da bir araya gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye’nin Gülen’in için daha önce yapılan 7 ayrı iade talebini hatırlattı ve yeni deliller ışığında artık olumlu bir gelişme beklediklerini söyledi. Bakan Gül, FETÖ liderinin iadesine yönelik yeni bir gelişme olmadığını, sürecin devam ettiğini ve yeni belgelerin yargı makamlarına iletilmesine devam edildiğini söyledi. Washington’daki temaslarını Türk basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda değerlendiren Bakan Gül, şöyle devam etti:
“Uluslararası sözleşmeler ve iki ülkenin imzaladığı anlaşmalar gereği bu konuda şimdiye kadar adım atılması gerekiyordu. Bu konuda halen bir gelişme olmamasını kabul etmemiz mümkün değil. Özellikle Türk yargı makamlarının ABD’ye iletmiş olduğu deliller, belgeler ve iade talepnameleri buraya ulaşmasına rağmen konunun adli mercilere intikal ettirilmemiş olmasını kabul edemeyiz.”
Bakan Gül, iadenin gerçekleşmesini ve Türk yargı makamlarının taleplerinin yerine getirilmesini istediğini belirterek şunları kaydetti: “Umarım yeni delillerin de ortaya konmasıyla birlikte bu konuda olumlu bir gelişmenin meydana gelmesi elbette bizim beklentimizdir. Yargılama aşamasında çıkan tüm deliller de buradaki makamlara iletildi. Dolayısıyla biz bir hukuk devletinde olması gereken şeyi istiyoruz. (FETÖ elebaşının) İadenin gerçekleşmesini ve Türk yargı makamlarının taleplerinin yerine getirilmesini istiyoruz. Bu dönemde de bu konuda daha duyarlı bir çalışmanın olacağına inanmak istiyorum. Hep beraber süreci yakından takip ediyoruz. Türkiye’nin FETÖ konusundaki tezlerini ABD makamları nezdinde en güçlü şekilde bir kez daha dile getirdik. Türk halkı bunu istiyor.”
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