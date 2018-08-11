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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
AA
11.08.2018 - 21:26, Son Güncelleme:

ABD Pakistan geriliminde son durum: 97 iptal!

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ABD Pakistan geriliminde son durum: 97 iptal!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ocak 2018'de Başkan Donald Trump'ın Pakistan'a güvenlik yardımlarını askıya almasının ardından şu ana kadar bu ülkeyle olan 97 askeri eğitim programının iptal edildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Trump'ın Pakistan'a olan güvenlik yardımlarını ocak ayında durdurduğuna dikkati çekti.

Yetkili, açıklamasında, ABD'nin Pakistan'dan bölgesel güvenlik ve terörle mücadele konularında daha fazla beklentiye sahip olduğunu ancak bu beklentilerin karşılanamadığını iddia etti.

97 ASKERİ EĞİTİM PROGRAMI İPTAL EDİLDİ

Pakistan'ın Taliban ve Hakkani gibi gruplara karşı istikrarlı adımlar atamadığı ve bunun üzerine Ocak 2018'de Trump'ın söz konusu yardımları askıya alma kararı verdiğini iddia eden yetkili, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu bağlamda bugüne kadar Pakistan'ın katıldığı 3,29 milyon dolar değerinde 97 eğitim programı iptal edildi. Buna 66 uluslararası askeri eğitim programı, 25 terörle mücadele ortaklık programı ve 6 bölgesel merkez eğitimi de dahil ancak ABD, kendi ulusal çıkarları çerçevesinde Pakistan'a sivil yardımlarını sürdürecektir."

GERİLİM OCAKTA BAŞLADI

Ocak ayında yaptığı açıklamada Trump, İslamabad yönetimini "teröristlere güvenli bölge sağlamakla" suçlamış ve Pakistan'a bu yıl içinde yapılacak 255 milyon dolarlık yardımı askıya alacağını belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise ABD'nin Pakistan'a yaptığı "güvenlik yardımlarını" askıya aldığını duyurmuştu. Nauert, açıklamasında, "Taliban ve Hakkani grubu gibi gruplara karşı çok emin adımlar atana kadar Pakistan'a güvenlik yardımını askıya alıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Bunun üzerine Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf, Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek, "söz konusu iddiaların asılsız olduğunu" kaydetmişti.

Ocak ayında Trump'ın Pakistan'ı hedef alan açıklamalarına İslamabad yönetimi tepki göstermiş ve "tüm Pakistan halkında ihanete uğramış hissi uyandı" açıklamasında bulunmuştu.

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