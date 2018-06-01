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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
01.06.2018 - 20:03, Son Güncelleme:

'İhanet'in bedeli... ABD'ye rest: Tüm seçenekler masada!

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'İhanet'in bedeli... ABD'ye rest: Tüm seçenekler masada!

Pakistan Dışişleri ve Savunma Bakanı Khurram Dastagir Han, ABD ile Pakistan arasında yaşanan gerginliğe rağmen Pakistan'ın tüm iletişim, ulaşım ve ikmal hatlarını açık tuttuğunu belirterek, "Ancak şimdi tüm seçenekleri masada bulunduruyoruz." dedi. Ocak ayında Trump'ın Pakistan'ı hedef alan açıklamalarına İslamabad yönetimi tepki göstermiş ve "tüm Pakistan halkında ihanete uğramış hissi uyandı" açıklamasında bulunmuştu.

Amerika'nın Sesi'ne (VOA) konuşan Han, Pakistan'ın, ABD'nin talebiyle terörizmi finanse eden ülkeler listesinde gri kategoriye alınmasına tepki gösterdi.

Merkezi Paris'te bulunan Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'nun (FATF), ABD Başkanı Donald Trump'ın talebiyle Pakistan'ı terörü finanse eden ülkeler listesinde gri kategoriye aldığını söyleyen Han, bir adım ötesinin kara liste olduğunu belirterek, bu durumun Pakistan ekonomisine zarar verdiğini belirtti.

"ÇIKMAZDAYIZ"

Han, ABD'nin söz konusu kararı ile Afganistan'daki karışıklığı sona erdirememesinin suçunu Pakistan'a attığını ifade etti. İki ülke arasında son dönemde üst düzey bir görüşme olmadığını ifade eden Han, "Sadece çok resmi diplomatik seviyeli görüşmelerin yapıldığı bir çıkmazdayız. İslamabad'daki ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığımızla görüşüyor, bizim ABD'deki elçimiz ABD Dışişleri ile görüşüyor ama bunlar gerçek iletişim değil. İki ülke birbiriyle görüşmüyor." şeklinde konuştu.

Han, iki ülke arasında üst düzey görüşmelerin sadece ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavit Bajva arasında yapıldığını da sözlerine ekledi. Pakistan'ın 17 yıldır terörle mücadele için ABD'den mali destek aldığını da hatırlatan Han, ülke ekonomisine de katkısı olan bu yardımın yeni yılda alınamadığını söyledi.

ABD'nin tutumuna karşı Pakistan'ın hangi adımları atacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Han, "Gergin ilişkilerimize rağmen Pakistan ABD için tüm iletişim, ulaşım ve ikmal hatlarını açık tuttu ancak şimdi tüm seçenekleri masada bulunduruyoruz. Görünen o ki ABD Pakistan'a karşı şiddet içermeyen bir cezalandırma yolu izliyor." dedi.

İKMAL HATLARI

Pakistan'da bulunan ikmal hatları Afganistan'da yürütülen operasyonlar için büyük önem arz ediyor. Hatların 2011'de kapatılmasıyla ABD ve müttefikleri Rusya'nın da bulunduğu farklı ülkeleri kullanmıştı ancak 25 Pakistan askerinin bombalandığı hava saldırısının ardından ikmal hatları yeniden açılmıştı. ABD, bu saldırının yanlışlıkla yapıldığını açıklamıştı.

FİTİLİ TRUMP ATEŞLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump 13 Ocak'ta yaptığı açıklamada, “ABD, aptal gibi Pakistan'a 15 yılda 33 milyar dolardan fazla verdi, karşılığında bize yalandan başka bir şey vermediler, liderlerimizi aptal sandılar. Afganistan’da peşine düştüğümüz teröristlere güvenli bölge sağladılar” diye yazmıştı.

Trump tepkisini sürdürerek “Boşuna milyarlarca dolar verdiğimiz tek ülke Pakistan değil, çok sayıda başka başka ülke var. Örnek olarak, Filistinlilere yüz milyonlarca dolar veriyoruz ve takdir ya da saygı görmüyoruz. İsrail’le çok gecikmiş barış anlaşmasını bile istemiyorlar. Bu gelecek büyük ödemeleri onlara neden yapmalıyız ki?” ifadelerini kullanmıştı. 

PAKİSTAN TEPKİ GÖSTEMİŞTİ

Pakistan yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel Twitter hesabından Pakistan'ın terörizmle mücadele konusunda ABD'yi kandırdığı yönündeki iddialarına tepki gösterdi. Başbakan Şahid Hakan Abbasi başkanlığında toplanan Ulusal Güvenlik Komitesi (NSC), Trump'ın Pakistan'ı terörle mücadele konusunda ABD'yi kandırdığı, milyarlarca dolar yardım alıp Afganistan'dan kaçan teröristlere kucak açtığı iddialarına tepki göstermişti. 

"İHANETE UĞRAMIŞ HİSSİ"

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı General Kamar Cavid Bajva  "ABD yönetiminin Pakistan'ı hedef alan açıklamaları tüm Pakistan halkında ihanete uğramış hissi uyandırdı" ifadeleriyle cevap vermişti. 

İKİ ÜLKE DİPLOMATLARINA SEYAHAT SINIRLAMASI GETİRİLDİ

İki ABD'li diplomatın nisanda İslamabad'da farklı günlerde geçirdiği trafik kazalarında bir Pakistanlı'nın ölmesi üzerine iki ülke arasındaki ilişkiler bir kere daha gerilmişti.

Pakistan hükümeti, kırmızı ışıkta geçerek bir kişinin ölümüne sebep olan ABD Savunma ve Hava Ateşesi Albay Joseph Emanuel Hall'un ülkeden çıkışına yasak getirdi. ABD yönetimi de ülkesindeki Pakistanlı diplomatlara bulundukları şehirlerden 40 kilometreden fazla uzaklaşmama veya 5 gün öncesinde izin alma uygulamasını hayata geçirdi.

Pakistan'dan çıkışına yasak konan Hall, daha sonraki süreçte ölümüne sebep olduğu Atik Baig'in ailesine kan parası ödeyerek Pakistan'dan ayrıldı. 

Pakistan ABDye rest çekti İhanete uğramış hissediyoruz
Pakistan ABD'ye rest çekti! 'İhanete uğramış hissediyoruz'
 

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