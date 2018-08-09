ABD dayatmasına karşı birleşiriz
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Türk heyetinin ABD temaslarıyla ilgili muhalefete bilgi verilmesini isteyerek, “Ulusal güvenliğimiz açısından bulunduğumuz noktada ABD’nin bir dayatması varsa ona karşı birleşmesini de çok iyi biliriz. Aynı gemideyiz ve ulusal konularda ortak sorumluluk üstlenebiliriz” dedi.
Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Öztürk şunları söyledi: “Papaz krizinin devam ettiği anlaşılıyor. Ekonomik olarak ciddi bir kriz yaşıyoruz. ABD’nin yaptırım kararı ve akabinde başlayan siyasi tansiyon dinmedikçe devam edeceği anlaşılıyor. Bu, esasen ulusal güvenliğimiz açısından da önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Şunun açıklıkla sorulması lazım; Türkiye, ABD ile yapılan müzakerelerde neleri istedi? ABD neleri yapmadı? Biz de muhalefet olarak Sayın Erdoğan’ın kabinesinin bilgi vermesini bekliyoruz.”
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