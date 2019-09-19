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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN/ANKARA
19.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD çantasındaki Suriye dosyası: Hedef 3 milyonu ülkesine döndürmek

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ABD çantasındaki Suriye dosyası: Hedef 3 milyonu ülkesine döndürmek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla Ankara’da yapılan üçlü Suriye Zirvesi’nde konuşulanların perde arkası ve Erdoğan’ın New York’ta ABD Başkanı Donald Trump ve AB liderlerine vereceği mesajlar netleşmeye başladı. Ankara Zirvesi’nde, özellikle İdlib konusu ele alınırken, Türkiye’ye gelmiş olan yaklaşık 3.5 milyon Suriyeli’nin durumu da görüşüldü.

Erdoğan, Türkiye’nin Suriyeli mülteciler için yaptıklarını ayrıntılı şekilde anlatarak, yeni bir göç dalgasını kaldırmasının mümkün olmadığını vurguladı.

32 KİLOMETRE DERİNLİK

Suriye’de Fırat’ın doğusuyla ilgili yürütülen çalışmalar ve müzakereler de zirvede konuşulan konular arasında yer aldı. Güvenlik kaynakları, Türkiye’deki mültecilerin evlerine dönebilmelerinde Fırat’ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölgenin önemine dikkat çekiyor. Türkiye’nin istediği 30-32 kilometrelik derinliğe inecek güvenli bölgenin kurulması halinde ilk etapta 2 milyon Suriyelinin, derinliğin bir sonraki aşamada Rakka’ya kadar uzaması halinde de 3 milyon Suriyeli’nin ülkelerine dönebileceği değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirvede dile getirdiği gibi geri dönecek mültecilere aile yapıları dikkate alınarak konutlar yapılmaya başlanması halinde bunun geri dönüşü teşvik edeceği de öngörülüyor. Erdoğan’ın 21-25 Eylül tarihleri arasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında ABD Başkanı Donald Trump’la görüşürken bunu ayrıntılı şekilde anlatarak güvenli bölgede oluşturulacak altyapı ve inşaat çalışmalarının yaratacağı yeni iş imkânlarına da dikkat çekmesi bekleniyor. Güvenlik kaynakları, Erdoğan’ın ABD’ye verdiği 2 haftalık sürenin ABD makamları tarafından ciddiyetle değerlendirmeye alındığı görüşünde.

KUZEY AFRİKA VURGUSU

Batı dünyasına İdlib’de yaşananlar konusunda ‘elini taşın altına koyması’ çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, BM Genel Kurulu sırasında Avrupa Birliği’nden (AB) muhataplarıyla yapacağı görüşmelerde de İdlib önemli bir yer tutacak. Erdoğan’ın İdlib dosyasında Türkiye’nin yeni göç dalgasını karşılayamayacağını bir kez daha dile getirmesinin yanı sıra göç yolunun sadece Türkiye üzerinden değil Mısır ve Libya arasında yaşanacak geçişler sonrası Kuzey Afrika üzerinden de olabileceği bilgileri de yer alacak.

Güvenlik kaynakları, Ankara zirvesinde İdlib’de en azından mevcut durumun korunduğuna işaret ederek rejim güçleri ve Rusya’nın saldırılarının geçmişteki kadar olmasa da devam ettiğini, saldırıların artması halinde Türkiye sınırına yığılmanın daha da artabileceğini ifade ettiler. Sınırda geçişlerin daha sıkı kontrolü amacıyla İdlib sınır hattına yeni nöbet kuleleri de yerleştirildiği öğrenildi. Dün de Türkiye’ye ait beş insansız hava aracının (İHA) İdlib üzerinde keşif uçuşu yapması dikkat çekti.

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