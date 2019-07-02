Askerlik yerleri belli oldu! 99/3 askerlik yerleri E-Devlet sorgulama ekranı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAskerlik yerleri belli oldu! 99/3 askerlik yerleri E-Devlet sorgulama ekranı!
GeriGündem Askerlik yerleri belli oldu! 99/3 askerlik yerleri E-Devlet sorgulama ekranı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
02.07.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Askerlik yerleri belli oldu! 99/3 askerlik yerleri E-Devlet sorgulama ekranı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Askerlik yerleri belli oldu! 99/3 askerlik yerleri E-Devlet sorgulama ekranı!

Askerlik yerleri, 99/3 celbinde birliklerine teslim olacak olan binlerce kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Öğrenecekleri birlikleri için sevk tarihleri ile birlikte hazırlıklarına başlayacak. Peki, askerlik yerleri nereden ve nasıl öğrenilebilecek? İşte, 99/3 askerlik yeri sorgulama ekranı ve yeni askerlik sistemine dair bilmeniz gerekenler

99/3 celbi kapsamında gelecek ay askere gidecek olan er adaylarının en çok araştırdığı konulardan biri de askerlik yerleri oldu. 99/3 celbinde silah altına alınacaklar, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı? E Devlet üzerinden askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

99/3 celbi kapsamında gelecek ay askere gidecek olan vatandaşların askerlik yerleri sorgulama işlemi aşağıdaki linkler üzerinden yapılabilecek;

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Ağustos 2019 6 Aylık Er Celbi Sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır.

2. Bu celp döneminde sınıflandırılan vatandaşlarımızdan;

a. Birinci grupta sevk edilecek olanlar sevk belgelerini 02-19 Temmuz 2019 tarihleri arasında,

b. İkinci grupta sevk edilecek olanlar sevk belgelerini 20 Ağustos - 05 Eylül 2019 tarihleri arasında e-Devlet’ten veya askerlik şubelerine müracaat ederek alabileceklerdir.

ASKERLİKTE YENİ DÖNEM NASIL OLACAK?

Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Askeralma Kanunu'na göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.

Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Kanun, yükümlülük esasına göre silah altına alınacakların yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık, cezalı yükümlülere yapılacak işlemler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) çeşitli statülerde görev yaparken ayrılan personel dahil olmak üzere yedeklik dönemleriyle TSK'ye çeşitli statülerde katılan personelin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların işlemlerine ilişkin esas ve usuller düzenleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her erkek için askerlik çağı, nüfus kayıtlarına göre, 20 yaşına girilen yılın 1 Ocak'ından başlayıp, 41 yaşına girilen yılın 1 Ocak gününde sona erecek.

Yeni askerlik sisteminde "yedek astsubay" olacak. Yedek astsubay adaylarından öğreniminin ardından "astsubay astçavuş" nasbedilenler, yedek astsubay olarak görev yapacak.

Yedek astsubay aday adayları, 2 veya 3 yıl süreli yükseköğretim kurumlarından, dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumlarından, 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından ve dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olmaları gerekecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Duygulandıran görüntüler: Türksünüz dedi, para almak istemedi
'Parayı değil seni istiyorum' dedi, dehşeti yaşattı
Tüm illere gönderildi! İçişleri Bakanlığından "düğün" genelgesi
Koç Üniversitesi’ni karıştıran olayda rektörün ifadesi ortaya çıktı