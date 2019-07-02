Askerlik yerleri belli oldu! 99/3 askerlik yerleri E-Devlet sorgulama ekranı!
Askerlik yerleri, 99/3 celbinde birliklerine teslim olacak olan binlerce kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Öğrenecekleri birlikleri için sevk tarihleri ile birlikte hazırlıklarına başlayacak. Peki, askerlik yerleri nereden ve nasıl öğrenilebilecek? İşte, 99/3 askerlik yeri sorgulama ekranı ve yeni askerlik sistemine dair bilmeniz gerekenler
99/3 celbi kapsamında gelecek ay askere gidecek olan er adaylarının en çok araştırdığı konulardan biri de askerlik yerleri oldu. 99/3 celbinde silah altına alınacaklar, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı? E Devlet üzerinden askerlik yerleri nasıl öğrenilir?
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI
99/3 celbi kapsamında gelecek ay askere gidecek olan vatandaşların askerlik yerleri sorgulama işlemi aşağıdaki linkler üzerinden yapılabilecek;
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Ağustos 2019 6 Aylık Er Celbi Sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır.
2. Bu celp döneminde sınıflandırılan vatandaşlarımızdan;
a. Birinci grupta sevk edilecek olanlar sevk belgelerini 02-19 Temmuz 2019 tarihleri arasında,
b. İkinci grupta sevk edilecek olanlar sevk belgelerini 20 Ağustos - 05 Eylül 2019 tarihleri arasında e-Devlet’ten veya askerlik şubelerine müracaat ederek alabileceklerdir.
ASKERLİKTE YENİ DÖNEM NASIL OLACAK?
Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Askeralma Kanunu'na göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.
Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.
Kanun, yükümlülük esasına göre silah altına alınacakların yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık, cezalı yükümlülere yapılacak işlemler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) çeşitli statülerde görev yaparken ayrılan personel dahil olmak üzere yedeklik dönemleriyle TSK'ye çeşitli statülerde katılan personelin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların işlemlerine ilişkin esas ve usuller düzenleniyor.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her erkek için askerlik çağı, nüfus kayıtlarına göre, 20 yaşına girilen yılın 1 Ocak'ından başlayıp, 41 yaşına girilen yılın 1 Ocak gününde sona erecek.
Yeni askerlik sisteminde "yedek astsubay" olacak. Yedek astsubay adaylarından öğreniminin ardından "astsubay astçavuş" nasbedilenler, yedek astsubay olarak görev yapacak.
Yedek astsubay aday adayları, 2 veya 3 yıl süreli yükseköğretim kurumlarından, dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumlarından, 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından ve dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olmaları gerekecek.
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