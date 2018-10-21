98/4 kısa dönem askerlik yerleri E Devlet sorgulama ekranı... Askerlik için gerekli malzemeler neler?
98/4 kısa dönem askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından, askere gidecek olan vatandaşlar araştırmalarına başladı. 98/4 askerlik yerleri sorgulama işlemi E Devlet üzerinden oldukça kolay bir şekilde gerçekleşiyor. Peki, askerlik yerleri nasıl sorgulanır? İşte, E Devlet sorgulama sayfası.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla birlikte, 98/4 askerlik yerleri erişime açıldı. Peki, askerlik yerleri nasıl sorgulanır? İşte, E Devlet sorgulama sayfası.
98/4 ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI
Askerlik yerleri sorgulama işlemi aşağıdaki linkler üzerinden yapılabilecek;
YEDEK SUBAY ADAYI KISA DÖNEM ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
KISA DÖNEM ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
ASKERLİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Her ne kadar askerlere gerekli temel tecçizat sağlansa da askere gidenlere tavsdiye edilen bazı kişisel eşyalar bulunmaktadır.
1. Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan
2. Banyo Malzemeleri: Şampuan, lif, sabun, kulak temizleme çubuğu almanızda fayda var. Yüz havlusu ve banyo havlusu girişte veriliyor.
3. Kişisel Bakım MalzemeleriTırnak makası, cımbız alın veya ihtiyacınız olan başka özel bakım malzemeleri...
4. El ve Yüz İçin Vücut KremiAskerde açık alanda hava değişiminden, soğuktan veya sıcaktan el, yüz ve dudak çatlamaları gerçekleşiyor. Bunlar için el, yüz, dudak kremleri almanızda fayda var.
5. İçlik: Acemilik eğitim döneminiz kış mevsimine denk geliyorsa mutlaka içlik alınız.
6. Bot Kilidi ve Valiz Kilidi
7. Traş Malzemeleri: Traş köpüğü, traş bıçağı. Koltuk altı ve genital bölgedeki kılları almak için 2-3 adet banyo traş bıçağı alın. Elektrik ile çalışan traş makinası ve kolonya yasaktır.
8. Saat: Nöbet, içtima, kalkış saati kadar pek çok şey için iyi bir saatinizin olması gereklidir.
9. Ankesörlü Telefon Kartı ve Askercell HizmetiAnkesörlü telefon ile konuşmak için telefon kartı alınız. Telefon kartları kantinde satlsa da çabucak tükenmektedir.2015 ile hizmete giren Askercell hizmeti sayesinde Turkcell faturasız hattınız
ile kamerasız bir telefona Askercell hizmeti tanımlatıp bu telefon ile gidebilirsiniz.
10. Bot Boyası ve Bot FırçasıHer sabah botunuz boyalı şekilde içtimalara çıkacağınızdan bot boyası ve fırçası almalısınız.
11. İğne iplik ve Çengelli iğneKıyafet onarımı veya yataqınızı düzenli yapmanıza yardımcı olması için yanınızda götürmenizde fayda var.
12. Ortopedik tabanlık ve VatkaAyaklarınızın botlarda nasırlanmamasını istiyorsanız369. ortopedik tabanlık ve topuğa koymak için 3-4 vatka alabilirsiniz. Ayak topuğunuz 3. günden sonra bota vurmaya, ezilmeye başlayacaktır vatkayı topuğunuz ile botunuz arasına yerleştirerek bunu engellemiş olursunuz.
13. Askılık
14. Islak Mendil ve Selpak
15. Yara bandı ve Kulak tıkacı
16. Sivil GiysilerÇarşıya çıktığınızda giyebilmek için yanınızda bir miktar sivil kıyafet de bulunmalıdır.
17. Bankamatik Kartı
18. Mantar Kremi
19. Seccade (Namaz Kılıyorsanız)
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