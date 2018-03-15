98/2 askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Askerlik yeri sorgulama 98/2 ile devam ediyor. Vatani görevlerini yapmak için askerlik şubesine başvuruda bulunan vatandaşların merakla araştırdığı 98/2 askerlik yerleri, bir süredir sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, hangi birlikte askerlik görevini yapacaklarını merak eden askerlerin sorguladığı 98/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, tarih hakkında bazı bilgiler

ASKERLİK YERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

98/2 celp döneminde askere gitmek isteyen gençler, başvurdukları vatani görev için yerlerin açıklanmasını bekliyor. Mayıs ayı itibariyle celp altına alınacak bireyler, 14 Nisan 2018 tarihinde (Tarih değişkenlik gösterebilir) askere ne zaman gidebileceklerini öğrenebilecek.

Er adayları celp dönemlerini E-Devlet üzerinden öğrenebilecek. E-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıklayacak.

Tıkladıkları bölümde, sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.

Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.

ASKERLİK YERİ AÇIKLANDIĞINDA BURAYA TIKLAYARAK ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

SİLAH ALTINA NE ZAMAN GİRİLECEK?

98/1 döneminde askere gidecek olan vatandaşların silah altına alınacağı tarih, A grubu olarak askere gidecekler için 3 ila 8 Mayıs arasında olacakken, B grubu olarak askere gidenler için bu tarih Haziran ayının ilk haftası olacaktır.