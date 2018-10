90+20 milyon dolar! Ünlü işadamının çocukları birbirine girdi

Merhum işadamı Süreyya Beşe'nin 20 milyon dolarlık miras dışı malvarlığını ikinci eşinden olan oğlunun üzerine yaptığı ortaya çıkınca, ilk eşinden olan çocukları bir kez daha mahkemenin yolunu tuttu. Kardeşlerin 90 milyon dolarlık miras davaları ise sürüyor. Beşe'nin ilk eşinden olan üç çocuğu, İstanbul'un lüks plazalarındaki üç daire ve Bodrum'da bulunan üç arsayı ikinci eşinden olan Can Beşe'nin üzerine yaptığını iddia ederek yeni bir dava açtı. Tapuların iptalini isteyen kardeşler mal varlığının mirasa eklenmesini talep etti. 2014'te ölen Beşe'nin 90 milyon dolarlık serveti nedeniyle çocukları birbirine düşmüştü. İlk eşinden olan çocuklarına 9 milyon dolarlık otel bırakarak zorla mirastan feragat sözleşmesi imzalatan işadamının öldükten sonra 90 milyon dolarlık serveti ortaya çıkmıştı. Mirasın çoğunu ikinci eşi Bircan Beşe ve oğlu Can Beşe'ye bıraktığı ortaya çıkınca diğer kardeşler mirasın iptali için dava açmıştı. Bu kez de işadamının miras dışı mal varlıklarını 10 yaşlarından itibaren ikinci eşinden olan Can Beşe'nin üzerine yaptığı ortaya çıktı. İşadamının ilk eşinden olan çocukları Hikmet, Şenda ve Uğur, avukatları aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne üvey kardeşleri Can Beşe hakkında yeni bir dava açtı.

ÖLÜM DÖŞEĞİNDEYKEN...



Dilekçede "Babamız, ikinci eşinden olan Can Beşe'ye 10 yaşlarında banka hesabı açmış. Kazandıkları paraların bir bölümünü üzerine yapmaya başlamış. İş sahibi olmayan, öğrenimi yarıda kesen Can Beşe 19-20 yaşlarındayken babamız üçüncü kişilerden aldığı İstanbul'da üç plazada üç ayrı daireyi ve Bodrum'da üç arsa tapusunu onun üzerine yapmıştır. Can Beşe iş güç sahibi olmadığı halde o yaşlarda İstanbul'daki üç lüks daire ve Bodrumda tamamı bin 400 metre kareyi bulan arsaların değeri 20 milyon dolarlık mal varlığına sahip olmuştur" dendi. Dilekçede işadamı ölüm döşeğindeyken, oğlu Can Beşe'nin Bodrum'da babasının üstüne olan 950 bin dolarlık arsayı satarak parasını aldığı iddia edildi.

ÖZ ABLA DA DAVACI



İşadamının ikinci evliliğinden olan ikinci çocuğu Didem Beşe Baytekin de geçen günlerde öz kardeşi Can Beşe'ye babası öldüğü zaman ona ait kasadaki 20 milyon doların yok olduğunu öne sürerek dava açmıştı.Tüm davalar sürüyor. SABAH