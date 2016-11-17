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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.11.2016 - 06:47, Son Güncelleme:

90+20 milyon dolar! Ünlü işadamının çocukları birbirine girdi

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90+20 milyon dolar! Ünlü işadamının çocukları birbirine girdi

İşadamı Süreyya Beşe’nin 90 milyon dolarlık mirası için birbirlerine düşen çocukları, şimdi de babalarının miras dışı 20 milyon dolarlık malı için davalık oldu.

Merhum işadamı Süreyya Beşe'nin 20 milyon dolarlık miras dışı malvarlığını ikinci eşinden olan oğlunun üzerine yaptığı ortaya çıkınca, ilk eşinden olan çocukları bir kez daha mahkemenin yolunu tuttu. Kardeşlerin 90 milyon dolarlık miras davaları ise sürüyor. Beşe'nin ilk eşinden olan üç çocuğu, İstanbul'un lüks plazalarındaki üç daire ve Bodrum'da bulunan üç arsayı ikinci eşinden olan Can Beşe'nin üzerine yaptığını iddia ederek yeni bir dava açtı. Tapuların iptalini isteyen kardeşler mal varlığının mirasa eklenmesini talep etti. 2014'te ölen Beşe'nin 90 milyon dolarlık serveti nedeniyle çocukları birbirine düşmüştü. İlk eşinden olan çocuklarına 9 milyon dolarlık otel bırakarak zorla mirastan feragat sözleşmesi imzalatan işadamının öldükten sonra 90 milyon dolarlık serveti ortaya çıkmıştı. Mirasın çoğunu ikinci eşi Bircan Beşe ve oğlu Can Beşe'ye bıraktığı ortaya çıkınca diğer kardeşler mirasın iptali için dava açmıştı. Bu kez de işadamının miras dışı mal varlıklarını 10 yaşlarından itibaren ikinci eşinden olan Can Beşe'nin üzerine yaptığı ortaya çıktı. İşadamının ilk eşinden olan çocukları Hikmet, Şenda ve Uğur, avukatları aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne üvey kardeşleri Can Beşe hakkında yeni bir dava açtı.

ÖLÜM DÖŞEĞİNDEYKEN...

Dilekçede "Babamız, ikinci eşinden olan Can Beşe'ye 10 yaşlarında banka hesabı açmış. Kazandıkları paraların bir bölümünü üzerine yapmaya başlamış. İş sahibi olmayan, öğrenimi yarıda kesen Can Beşe 19-20 yaşlarındayken babamız üçüncü kişilerden aldığı İstanbul'da üç plazada üç ayrı daireyi ve Bodrum'da üç arsa tapusunu onun üzerine yapmıştır. Can Beşe iş güç sahibi olmadığı halde o yaşlarda İstanbul'daki üç lüks daire ve Bodrumda tamamı bin 400 metre kareyi bulan arsaların değeri 20 milyon dolarlık mal varlığına sahip olmuştur" dendi. Dilekçede işadamı ölüm döşeğindeyken, oğlu Can Beşe'nin Bodrum'da babasının üstüne olan 950 bin dolarlık arsayı satarak parasını aldığı iddia edildi.

ÖZ ABLA DA DAVACI

İşadamının ikinci evliliğinden olan ikinci çocuğu Didem Beşe Baytekin de geçen günlerde öz kardeşi Can Beşe'ye babası öldüğü zaman ona ait kasadaki 20 milyon doların yok olduğunu öne sürerek dava açmıştı.Tüm davalar sürüyor. SABAH

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