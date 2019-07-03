81 il için ‘maganda’ genelgesi
İçişleri Bakanlığı, yaz aylarının gelmesiyle artan düğün, nişan ve kutlama gibi etkinliklerde havaya ateş açılmasının engellenmesi için 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgede, düğünlerde havaya ateş açılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi, havaya ateş açılmayacağına dair düğün sahiplerinden taahhütname alınması, havaya ateş açan kamu personeli hakkında disiplin işlemi başlatılması istendi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgede, ülke genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama faaliyetlerinde valiliklerce alınması istenen önlemler sıralandı. Genelgeye göre düğün ve nişan gibi kutlamalara izin verilirken, silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin organizasyon sahiplerinden taahhütname alınması istendi. Organizasyon sahiplerinin açık alanlarda yapılacak kutlamalarda farkındalık oluşturması için “Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma” yazılı afişler, davetlilerin görebileceği şekilde alanlara asılması talimatı verildi.
KAMU PERSONELİNE DİSİPLİN
Havaya ateş açtığı tespit edilen kamu personeli hakkında disiplin işlemi başlatılması da istenen genelgede, soruşturma esnasında bu kamu görevlileri hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığına özellikle dikkat edilmesi de yer aldı. Muhtarların da bölgelerinde havaya ateş açıldığını öğrendikleri anda kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getirmeleri hatırlatıldı. Ayrıca, denetimlerin bizzat valiler, kaymakamlar ile kolluk kuvvetleri tarafından önemle takip edilmesi, herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi uyarısında bulunuldu. Geçen yıl gönderilen genelgenin ardından eylül ile bu yıl haziran aylarında meydana gelen olay sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18.5’lik düşüş sağlandığı kaydedildi.
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