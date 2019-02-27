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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Salim UZUN - ANTALYA
27.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

8 öğrenci okul bastı... Sınıfta dakikalarca dövdüler

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
8 öğrenci okul bastı... Sınıfta dakikalarca dövdüler

Yağmur S. P., Gülşen M. ve İnönü Meslek Lisesi öğrencisi İrem K. arasında yaşanan ‘WhatsApp mesajı’ tartışmasında Gülşen M.’yi sevgilisine mesaj atmakla suçlayan İrem K., 3’ü erkek 7 arkadaşıyla Kepez Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni bastı. Grup, sınıfa kapattıkları iki öğrenciyi dövdü.

ANTALYA’da yaşanan olayda farklı okullarda eğitim gören lise öğrencileri arasında, WhatsApp mesajlaşmasıyla başlayan tartışma darpla sonuçlandı. İrem K. (16) ile beraber, Yağmur S. P. (16) ve Gülşen M.’nin (16) okuluna giden kızlı erkekli grup iki öğrencinin sınıfına yöneldi. Sınıftaki öğrencileri zorla dışarı çıkaran grup kapıya 2 erkek öğrenciyi nöbetçi olarak bıraktı. Diğer öğrenciler ise Yağmur S. P. ve Gülşen M.’yi dövmeye başladı.

8 öğrenci okul bastı... Sınıfta dakikalarca dövdüler

Yağmur S. P.

KURTULMAK İÇİN ÇIĞLIK ATTI SINIFTAKİ SIRALARI DEVİRDİ

Dakikalarca dövülen iki kız öğrenci saldırıdan kurtulmak ve nöbetçi öğretmene seslerini duyurmak için sıraları devirmeye ve çığlık atmaya başladı. İki öğrenci sesleri duyan nöbetçi öğretmenin müdahalesiyle kurtulurken olayı öğrenen öğrenci velileri polis merkezine şikâyette bulundu.

9’uncu sınıf öğrencisi Yağmur S. P.’nin annesi Özlem Y. şunları söyledi: “Saldırıyı planlayan İrem K. ismindeki öğrenci. Gülşen ve Yağmur, İrem K.’nın sevgilisiyle okul arkadaşıymış. Gülşen, çocuğa ‘Okula gelirken şapkamı unutma’ diye WhatsApp mesajı atıyor. Bunu da İrem görüyor. Bunun üzerine arkadaşlarını toplayıp okulu basıyor. Daha kötüsü okul yönetimi olayı kapatmaya çalıştı. İtiraz edince üzerimize yürüdüler. Öğretmenlerden de şikâyetçi olduk” dedi.

 

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: SORUŞTURMA BAŞLATTIK

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, olaydan bilgilerinin olduğunu belirterek, “Üzücü bir olay. Biz konuyla ilgili idari soruşturma başlattık. Olayın nasıl başladığını, varsa ihmalleri araştırıyoruz. Soruşturmanın ardından gerekirse kamuoyuna bilgilendirme yapacağız” diye konuştu.

8 öğrenci okul bastı... Sınıfta dakikalarca dövdüler

Anne Özlem Y.

‘ORAYA KADAR NASIL GİRMİŞLER’

Anne Özlem Y. başka okuldan öğrencilerin sınıfa kadar nasıl ulaştığının sorgulanması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Kızım ve arkadaşı korkunç bir olayın kurbanı. Kızımın kafası başta olmak üzere her yerinde darp izleri var. Olayın üzerinden 5 gün geçti ama kızım hâlâ geceleri uyuyamıyor, bu yüzden de okula gidemiyor. Kızımın boğazını sıkıp kafasını yere vurmuşlar.”

BABAMA DA KAFA ATTI

Olayın mağdurları arasında yer alan 16 yaşındaki Yağmur S. P., polise verdiği ifadede şunları anlattı: “Sınıftaki saldırıdan sonra aşağı indim. Babam arabayla kapıda bekliyordu. Araca bindim. Bir süre sonra beyaz renkli bir araç önümüzü kesti. Araçtan inenler sınıfta bana saldıranlardı. Erkek öğrenci babama kafa attı. Kızlar ise beni saçlarımdan tutarak yerde sürükledi.”

KIZIMA İŞKENCE YAPMIŞLAR

Gülşen M.’nin babası Vedat M. ise, “10’a yakın öğrenci kızıma resmen işkence yapmış. Güvenlik kamerası görüntülerini görünce şoka girdim. Saldırıyı planlayan kız öğrenci okulun girişinde ellerini ovuşturup birbirine vuruyor. Yani o kadar hırslı. Sonrası ise felaket. Bu çocuklar nasıl bu hale gelmiş. Olaydan beri kızım okula gidemiyor. Yağmur’un ailesi nakil istemiş. Biz de nakil düşünüyoruz” dedi.

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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