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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem Haberleri8 kişi bıçakla saldırdı, genç milli futbolcu hayatını kaybetti! Gözyaşları sel oldu
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Hüseyin COŞKUN - Şahin BOZKURT / İSTANBUL (DHA)
23.10.2019 - 15:34, Son Güncelleme:

8 kişi bıçakla saldırdı, genç milli futbolcu hayatını kaybetti! Gözyaşları sel oldu

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8 kişi bıçakla saldırdı, genç milli futbolcu hayatını kaybetti! Gözyaşları sel oldu

İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu 8 kişinin bıçaklı saldırısında kalbinden ve göğüs boşluğundan bıçakla ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede günlerdir verdiği yaşam mücadelesine yenik düşen İsmail Mert Bayar (16), Karagümrük'teki cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. U-19 Milli Takım formasını da giyen genç futbolcunun cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da katıldı.

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  • Bıçaklı saldırıda ölen genç milli futbolcu İsmail Mert Bayar son yolculuğuna uğurlandı
  • Bıçaklı saldırıda ölen genç milli futbolcu İsmail Mert Bayar son yolculuğuna uğurlandı
  • Bıçaklı saldırıda ölen genç milli futbolcu İsmail Mert Bayar son yolculuğuna uğurlandı
  • Bıçaklı saldırıda ölen genç milli futbolcu İsmail Mert Bayar son yolculuğuna uğurlandı
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12 Ekim günü akşam saatlerinde Fevzipaşa Caddesi'nde bir arkadaşıyla buluştuğu sırada yanlarından geçen yabancı uyruklu 8 kişinin saldırısında kalbinden ve göğüs kafesinden iki bıçak yarası alan İsmail Mert'in ölümü, yaşadığı Karagümrük'te büyük üzüntü yarattı.

İsmail Mert için Mihrimah Sultan Camii'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra, mahallesi, okulu ve futbol oynadığı kulüpten onlarca arkadaşı ile semtinden yüzlerce kişi katıldı. Cenazeye katılanlar arasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da yer aldı. Cenazede taziyeleri babası Cengiz Bayar kabul ederken, anne Nilgün Bayar'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Öğle namazının ardından yüzlerce kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından, İsmail Mert'in tabutunu omuzlarından taşıyan kalabalık, cenaze aracıyla birlikte Edirnekapı Mezarlığı'na kadar tekbirler eşliğinde yürüdü. Cenaze töreni nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin de İsmail Mert'in tabutunun geçtiği sırada selam durdukları görüldü. İsmail Mert'in cenazesi Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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