Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
Haberler >Gündem>Bıçaklı saldırıda ölen genç milli futbolcu İsmail Mert Bayar son yolculuğuna uğurlandı

Bıçaklı saldırıda ölen genç milli futbolcu İsmail Mert Bayar son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu 8 kişinin bıçaklı saldırısında kalbinden ve göğüs boşluğundan bıçakla ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede günlerdir verdiği yaşam mücadelesine yenik düşen İsmail Mert Bayar (16), Karagümrük'teki cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. U-19 Milli Takım formasını da giyen genç futbolcunun cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da katıldı.

DHA - İHA
23.10.2019 - 15:38 |Son Güncelleme:
1
Bıçaklı saldırıda ölen genç milli futbolcu İsmail Mert Bayar son yolculuğuna uğurlandıNext

Etiketler: futbolcu , son dakika haberler
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.