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Bıçaklı saldırıda ölen genç milli futbolcu İsmail Mert Bayar son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu 8 kişinin bıçaklı saldırısında kalbinden ve göğüs boşluğundan bıçakla ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede günlerdir verdiği yaşam mücadelesine yenik düşen İsmail Mert Bayar (16), Karagümrük'teki cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. U-19 Milli Takım formasını da giyen genç futbolcunun cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da katıldı.
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