70 yaş üstüne prostat taraması yapılmayacak
SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi, Ankara Onkoloji Hastanesi Medikal Onkoloji Kliniği Doktoru Umut Demirci, “prostat kanserinde tarama kriterleri”nin 2018 yılında dünyada değişmeye başladığını söyledi.
Konuyla ilgili bilgi veren Doktor Demirci şunları söyledi: “Türkiye’de tüm kanserlerin yüzde 14’ü prostat. Günümüzde artık trend her erkeğin taranması değil. Bu, fazla ve yanlış tanılara neden olabiliyor. Dünyada yapılan çalışmalara ve yapılan yayınlara göre, 2018’de artık 55 yaş üstünde ortalama risk (aile öyküsü olmayan, kanser lezyonu olmayan kişiler) taşıyan bireylerde hasta isterse taraması yapılacak. 70 yaş üstüne ise kesinlikle tarama yapılmayacak. Türkiye’de henüz bunun adaptasyonu yapılmadı. Ancak bu ülkemizde de yakın zamanda değerlendirilecektir. Çünkü hastaya ve devlete getirdiği yük çok fazla. Kişiye ‘Seni taramalıyız, kanser olabilirsin’ denildiğinde hastaya psikolojik zarar veriyor.”
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