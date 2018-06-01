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    7 yaşındaki oğlunu vahşice katleden anne konuştu! Korkunç detay...

    Hürriyet Haber
    01.06.2018 - 09:22 | Son Güncelleme:

    Kendisinden ayrılmak isteyen eşinden intikam almak için 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı’yı öldüren anne Bilge Lord Kunduracı’nın ifadesinde pişman olmadığını belirttiği ortaya çıktı.

    KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli'de oturan Bilge Lord Kunduracı, 4 gün önce oğlu Ercan Kaya'yı uyurken 17 bıçak darbesiyle öldürdü. Bilge Lord Kunduracı, daha sonra bileklerini keserek intihara kalkıştığı öne sürüldü

    Vatan gazetesinin haberine göre cinayeti oğlunu kendisinden boşanmak için harekete geçen eşinden intikam almak için işlediğini belirten Kunduracı, "Oğlumla birlikte fotoğrafını facebook'ta paylaşınca oğlumu elimden alacak korkum iyice arttı. Oğlumu elimden almaktansa oğluma bir ömür hasret olsun istedim. Bu nedenle oğlumu öldürdüm" dedi. Öte yandan cani anne Bilge Lord Kunduracı'nın vahşice bıçaklayarak öldürdüğü çocuğunun kanlı fotoğrafını ise çekip ayrılmak üzere olduğu eşi Ercan Kunduracı'ya WhatsApp'tan attığı belirlendi. Genç kadının eşine 'gel şimdi çocuğunu al' diye yazdığı da öğrenildi. Mahkemeye çıkarılıp tutuklanan cani annenin mahkeme ifadesinde ise suçlamaların kabul edip, "pişman değilim" diye açıklamada bulunması şaşkınlık yarattı.

    İNTİHAR GİRİŞİMİ DE SAHTE

    Ancak anneye konulan ilk teşhis ise, "sosyopat" olduğuna dair. Uzmanlara göre, anne bir nevi "cinayet işlemeye meyilli seri katil". Uzmanlara göre ifadeleri ve pişman olmadığını belirtmesi de bunu kanıtlıyor. Bilge Lord'un "Cinayeti işlemesinin ardından kendi canına kıymak istediği" bulguları da yalan. Annenin vücudundaki kesikler intihar girişimini göstermiyor. Bilge Lord'un cinayeti bilinci açık bir şekilde işlerken, tek amacının "kendisini terk ettiğini" düşündüğü babadan intikam almak olduğu da polisin ve doktorların saptamaları arasında.

    7 yaşındaki oğlunu vahşice katleden anne konuştu Korkunç detay...

    KKTC'de cinnet getiren anne öz oğlunu bıçaklayarak öldürdüKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cinnet getiren anne 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Cinayeti duyan 64 yaşındaki dede de fenalaşarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Başkent Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli'de Atatürk caddesi üzerinde bir binada oturan 36 yaşındaki Bilge Lord Kunduracı, akşam saatlerinde tartıştığı 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı isimli oğlunu karın bölgesinden bıçakladı. 7 yaşındaki talihsiz çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi. Bağrışmaları duyan komşularının polise haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cinayete şahit olan Ercan Kaya Kunduracı'nın dedesi 64 yaşındaki Tahir Lord yerde hareketsiz yatarken bulundu. Hastaneye kaldırılan Tahir Lord tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Lord'un kalp krizi nedeniyle öldüğü belirlendi.Cinayet zanlısı anne Bilge Lord Kunduracı, gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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    Etiketler: Ercan Kaya Kunduracı , oğlunu öldüren anne , gündem
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