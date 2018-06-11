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    Hakurk ve Şırnak'ta hava operasyonu

    Hürriyet Haber
    11.06.2018 - 08:37 | Son Güncelleme:

    Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2, Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde 7 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. TSK'nın açıklamasına göre Bestler-Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 21'e çıktı.

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik olarak 10 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii kullanılan hedefler imha edilmiş, silahlı iki terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu yedi terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hale getirilmiş, bölgedeki operasyonlarda hava harekâtı ile etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 21 olmuştur."

    Etiketler: PKK , son dakika , haberler
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