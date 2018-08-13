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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Zafer KUMRU / DHA
13.08.2018 - 16:50, Son Güncelleme:

Peş peşe ameliyatlar sonrası ortalık karıştı! Soruşturma başlatıldı…

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Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi'nde katarakt ameliyatı olduktan sonra enfeksiyon kaptığı iddia edilen 7 hastadan biri aynı hastanede, diğerleri ise Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastaların görme yetilerini kaybetme riski bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Göz rahatsızlığı bulunan toplam 9 hasta, 6 Ağustos Pazartesi günü, merkez Yakutiye ilçesindeki Palandöken Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastaların gözlerinde katarakt bulunduğu belirlendi ve ameliyatlarına karar verildi. Bir gün sonra ameliyat edilen hastalar servise alındı, ertesi gün de taburcu edildi. Ancak hastalardan 2'si gözlerindeki ağrı şikâyeti nedeniyle hastaneye gelerek aynı doktora başvurdu. Hastaların gözlerinde enfeksiyon belirlendi. Diğer hastalar da kontrol için hastaneye davet edildi. 2 hasta hariç diğerlerine ulaşıldı. Hastalardan 5'i ileri tetkik ve tedavi amacıyla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'na sevk edildi, durumu nispeten iyi olan 1 hasta Palandöken Devlet Hastanesi'ne yatırılarak tedaviye alındı. Ayrıca hastalardan 1'i de kendisi Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'na başvurdu ve tedaviye alındı. Hastaların görme yetilerini kaybetme riski bulunduğu belirtildi.

'ÖNCEDEN GÖRÜYORDUM'

Fahri Yazıcı, Ahmet Tok, Baran Bayram, Sevcan Diyarbakır ve Adalet Genç ile birlikte Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören hastalardan 5 çocuk babası emekli memur Recep Demirci (63), "Sol gözümde hafif görme kaybı vardı. Palandöken Devlet Hastanesi'nin göz polikliniğe müracaat ettim. Poliklinik doktoru gözlük alamayacağımı, gözümde katarakt olduğunu ve alınması gerektiğini söyledi. Doktorum, 'Katarakt olduğu için bir gün yat, bir gün sonra da taburcu olur şifa ile gidersin' dedi. Ama ben ameliyat oldum, gittim eve, şikâyetler, ağrılar arttı. Önceden görüyordum, şu an görme yok" diye konuştu.

'TÜM SERVİS SEFERBER OLMUŞ DURUMDA'

Konu ile ilgili açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Osman Öndaş, şunları söyledi:

"Palandöken Devlet Hastanesi'nde katarakt ameliyatı olan 6 hasta kliniğimizde tedavi edilmektedir. Ameliyat sonrasında gelişen 'endoftalmi' dediğimiz komplikasyon nedeniyle acil olarak hastaları yatırdık. Yoğun bir tedavi uyguluyoruz. Şu an hastalar kontrol altında. Katarakt sonrası gelişebilecek komplikasyonlardan bir tanesi endoftalmi. Oranı biraz düşük ama gelişebilecek komplikasyonlardan bir tanesi. Tüm servis şu an seferber olmuş durumda. Örneklerini aldık, mikrobiyolojiye yolladık. Endoftalmi her göz hekiminin istemediği ve korktuğu bir komplikasyon. Hastalar için ne gerekiyorsa şu an yapılıyor. İnşallah sağlıklarına kavuşurlar."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturmanın başladığını bildirdi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü 9 hasta muayene edilerek servis doktoru tarafından katarakt teşhisi konulmuş ve ameliyat edilmek üzere hastaneye yatırılmıştır. Söz konusu hastaların 07.08.2018 Salı günü katarakt ameliyatları yapılarak aynı gün serviste gözlem altında tutulmuşlar ve tüm hastalar 08.08.2018 tarihinde reçeteleri yazılıp, gerekli önerilerde bulunularak taburcu edilmişlerdir. Taburcu edildikten bir gün sonra (09.09.2018) hastalardan ikisi gözlerindeki ağrı şikâyeti nedeniyle hastaneye gelerek aynı doktora başvurmuşlar, yapılan muayene sonucu ameliyat edilen hastaların gözlerinde enfeksiyon belirtileri tespit edilmiştir. Aynı gün aynı doktor tarafından ameliyat edilen diğer hastalar da aranarak kontrol edilmek üzere hastaneye davet edilmiş, iki hasta hariç diğerlerine ulaşılarak hastaneye gelmeleri sağlanmıştır. Hastalardan beşi ileri tetkik ve tedavi amacıyla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'na sevk edilmiş, durumu nispeten iyi olan bir hasta Palandöken Devlet Hastanesi'ne yatırılarak tedavi altına alınmıştır. Ayrıca hastalardan birisi de 08.08.2018 tarihinde bizzat kendisi Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'na başvurmuş ve tedavisi için hastaneye yatışı sağlanmıştır."

Toplam 7 hastanın tedavilerinin sürdüğü belirtilen açıklamada, "Sonuç olarak 6 hasta Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Servisi'ne, bir hasta da Palandöken Devlet Hastanesi Göz Servisi'ne yatırılarak tedavi altına alınmıştır. Yatan hastaların gözlerindeki rahatsızlık ciddiyetini devam ettirmekte olup, gerekli tedavileri devam etmektedir. Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü olarak tıbbi ve idari yönden araştırma ve incelemede bulunmak üzere uzman kişiler görevlendirilmiştir" denildi.

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