7 Aralık son dakika hava durumu bilgileri! Kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;

Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Gümüşhane ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun, Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve İç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun, Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara ( Ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, rakımın 1000 metre ve üzeri olduğu yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BURSA °C, 4°C

Çok bulutlu

ISTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu

KIRKLARELI °C, 3°C

Çok bulutlu

SAKARYA °C, 5°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

EGE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 1°C

Çok bulutlu

MANISA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak, yüksek rakımlı yerlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu

HATAY °C, 14°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 5°C

Çok bulutlu

İÇ ANADOLU HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde doğu kesimleri hafif kar yağışlı.

CANKIRI °C, 4°C

Parçalı çok bulutlu, kar yağışlı

ESKISEHIR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

KARABÜK °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların Samsun’un doğusu, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun, Trabzon’un doğu ilçeleri , Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karışık yağmurlu yarın zamanla kar yağışlı

GİRESUN °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Parçalı çok bulutlu, güney ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, güneydoğusu ile Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 2°C

Çok bulutlu ve karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

DIYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SIIRT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı