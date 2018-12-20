68 CHP’liye ‘hakaret’ soruşturması
PENGUEN dergisinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili bir karikatür taşıdıkları için tutuklanan ODTÜ’lü dört gence destek için aynı karikatürü paylaşan 68 CHP milletvekili hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ soruşturması açıldığı ortaya çıktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile grup başkanvekillerinin de aralarında bulunduğu CHP’lilerin dokunulmazlığının kaldırılmasını talep eden fezlekeler Meclis’e sunuldu. Böylece 24 Haziran’daki seçimin ardından 6 ayda Meclis’e gönderilen fezleke sayısı 380’i geçti. Kılıçdaroğlu, mezuniyet töreninde karikatürü taşıyan öğrencilerin tutuklanmasına tepki göstermişti.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR
Sosyal medya hesabından, “Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin. Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin” mesajını paylaşan Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında da gençlere destek vermişti. Kılıçdaroğlu, “ODTÜ’de öğrenci olmak başlı başına ayrıcalıktır. Taşıdıkları pankartların hiçbirisinde şiddet ya da hakaret yoktur. ODTÜ’lü zekası vardır. Onun farkına varmak için de zeki olmak gerekir. Sen zeki değilsen, anlamıyorsan ben ne diyeyim sana” derken, tüm milletvekillerinin de sosyal medya hesaplarından bu karikatürü paylaşmalarını istemişti.
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