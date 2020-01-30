60 yıldır topluyor... Değeri 500 bin TL'nin üzerinde

Adana’da ortaokulda okurken sınıf arkadaşının hediye ettiği Atatürk baskılı posta pulu ile koleksiyon yapmaya başlayan Seyfi İrgen 60 yılda binlerce puldan oluşan eşsiz bir koleksiyonun sahibi oldu. Osmanlı’nın ilk pullarından, pulun mucidi İngilizlerin en eski pullarına kadar sayısız pulu koleksiyonunda toplayan İrgen, koleksiyonunda dünyanın bütün ülkelerine ait pullara da yer verdi.

60 yıldan beri pul koleksiyonu yaptığını kaydeden İrgen, “50 yıldan beridir Manisa’da yaşıyorum. Manisa’da 1970 yılında Devlet Hastanesine memur olarak atandım. Pul merakım 15 yaşında ortaokul talebesiyken başladı. Buraya memur olarak atandıktan sonra, geriye dönüş yaparak koleksiyonumu geliştirdim. Önce Cumhuriyet dönemi pulları tamamladım. Daha sonra Osmanlı dönemi koleksiyonumu tamamladım. Hemen hemen bütün cumhuriyet ve Osmanlı dönemi pulları mevcut. Elimde yabancı ülkelerin pulları da var. Şu anda dünyadaki tüm ülkelerin de pulları mevcut. Onların da koleksiyonunu yapıyorum. Ama daha ziyade Türk pullarının koleksiyonunu yapıyorum. Elimdeki en eski Türk pulu ilk Osmanlı pulunun basıldığı 1863 yılına ait. 1840’lı yıllara ait İngiliz pulları var, Alman, diğer Batı Avrupa ülkelerinin pulları var” dedi.

Pul koleksiyonu yapmak isteyenlerin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini de anlatan İrgen şunları söyledi: “Ancak pul koleksiyonu yapan kişilerle tanışarak, onlara ulaşarak bu işe başlamaları gerekir. Ben de o şekilde ulaştım. Manisa’da bulunduğum 50 yıl zarfında İzmir’e gidiyordum. İzmir Filatelistler Derneği var. Halen bu dernek devam ediyor. Pulcuların toplandığı, pul meraklılarının toplandığı, birbirleriyle pul alışverişi yaptığı bir dernek. Halen aktif olarak devam ediyor bu dernek. Bu derneğe de ulaşabilirler. Pullarımın çoğalmasını ve eksikliklerimi tamamlama konusunda dernekten faydalandım. Kendi çabalarımla tanıştığım pulculardan, değiş tokuş yoluyla da eksik pullarımı tamamladım.”

DEĞERİ 500 BİNİN ÜZERİNDE

Türk Pulların değerini gösteren ve 2 yılda bir çıkan pul kataloğu olduğunu dile getiren İrgan, “Bu kataloglar İstanbul’da yayınlanıyor. Bunlara bakarak değerlendiriyoruz. Her 2 yılda bir de değerleri artıyor. Elimdeki pulların değerinin 500 bin TL olduğunu düşünüyorum. Bu tabii ki tahmini bir değer. Daha fazla da olabilir” diye konuştu.

Pulların özenli bir şekilde korunması gerektiğini anlatan İrgen, “Pul albümlerinde duruyor. Muhafaza için damgasız pullar rutubete karşı çok duyarlıdır. Damgasız pulun en büyük düşmanı rutubettir. Rutubet aldığı anda deftere yapışma ihtimali vardır. Deftere yapıştığı anda artık damgasız pul olmaktan çıkıp damgalı pul olur. Onun için rutubetten uzak tutmaya çalışıyorum. Koleksiyonlarımı, pul defterlerini sık sık havalandırıyorum.” dedi.

SINIF ARKADAŞININ HEDİYESİYLE BAŞLADI

Aslen Adanalı olduğunu dile getiren İrgen şunları söyledi: “Adana’da ortaokulda eğitim görürken sınıf arkadaşım bana Atatürk fotoğraflı bir pul hediye etti ve ben böylece pul koleksiyonuna ilk adımımı attım. O arkadaşım da pul biriktiriyormuş. O pul benim koleksiyona başlama nedenim oldu. O zamandan beri devam ettim. Adana’da yoğun bir şekilde devam ettim. 1958-1960’lı yıllar. Pulları temin etmek için Adana Postanesine sık sık gidiyordum. O yıllarda yani 1958-1960 yılları arasında bütün Türkiye’de yoğun bir ilgi vardı pula. Öyle ki yeni çıkan bir pul bir hafta içinde postanede tükeniyordu, karaborsaya düşüyordu onu hatırlıyorum.”

En kıymetli pulun İngilizlerin pulu olduğunu kaydeden İrgen, pulu dünyaya tanıtan ve kullanılmasını sağlayanların da İngilizler olduğunu söyledi.