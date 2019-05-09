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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - Fotoğraflar: DHA-İHA
09.05.2019 - 18:14, Son Güncelleme:

6 gündür kayıptı... Kahreden haber geldi

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6 gündür kayıptı... Kahreden haber geldi

Edirne'de 6 gün önce kızını okula bıraktıktan sonra kayıplara karışan Mehmet Arslan'ın (49), Tunca Nehri'nde cesedi bulundu.

Edirne'de 50'inci Yıl İlkokulu'nda hizmetli olarak görev yapan Mehmet Arslan, 6 gün önce Çavuşbey Mahallesi'ndeki evinden, önce kızını okula bırakmak ardından da işe gitmek için çıktı. Arslan, kızını okula bıraktıktan sonra ise kayboldu. Eşinin akşam eve dönmemesi üzerine gidebileceği yerleri arayan 3 çocuk annesi Nihal Arslan, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı araştırmalar sonunda ise Mehmet Arslan'ın en son Tunca Nehri kıyısında 'Kadir' adında bir kişi ile alkol aldığı belirlendi.

6 gündür kayıptı... Kahreden haber geldi

Eşinin devlet memuru olduğunu, yıllardır işe gitmemezlik yapmadığını söyleyen Nihal Arslan, eşinin kayıp olduğu dönemde yaptığı açıklamada, "Balık tutmayı çok seviyor. Tunca Nehri kıyısına gitmiş olabilir. Eşim nehrin kıyısına gelip, alkol alırdı. Eşimin nehre düşüp ölmesinden korkuyorum. Geceleri uyuyamıyorum, bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

6 gündür kayıptı... Kahreden haber geldi

CESEDİ NEHİRDE BULUNDU

Balıkçılar bugün Tunca Nehri'nde bir erkek cesedi görünce durumu polis bildirdi. Olay yerine giden polis ve AFAD ekipleri, cesedi botla kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede cesedin bir haftadır kayıp olan Mehmet Arslan'a ait olduğu belirlendi. Arslan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin soruşturması sürüyor.

 

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