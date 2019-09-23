6-8 Ekim’de kedi kongresi
KEDİ veteriner hekimleri, 6-8 Ekim arası Antalya’da Uluslararası Kedi Hekimliği Kongresi kapsamında bir araya geliyor.
Uluslararası kedi hekimlerinin de katılacağı kongrede kedi hekimliğindeki yenilikler masaya yatırılacak. KEDVET’in organize ettiği, Uluslararası Kedi Hekimliği Derneği (The International Society of Feline Medicine (ISFM)) tarafından desteklenen, “Sadece Kediler için...” sloganıyla gerçekleşecek olan kongrede kedilere tutku ile bağlı olan gönüllü kediciler ve kedici veteriner hekimleri aynı çatı altında buluşacak.
3.4 MİLYON KEDİ NÜFUSU
Türkiye’nin kedilerin anavatanı olduğunu belirten Kedici Veteriner Hekimler Derneği (KEDVET) Başkanı veteriner hekim Tarkan Özçetin, “Ülkemizdeki kedi sayındaki artış ise öngörülemeyen hızda gerçekleşmektedir. Statista Inc. verilerine göre 2017 yılındaki Türkiye’deki kedi popülasyonu 3.4 milyon olarak ölçülmüştür. Kedilere olan bu ilginin önümüzdeki yıllarda da benzer bir hızla artmaya devam edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bilimsel kongre planımız kongre bilim kurulu tarafından oluşturulacak” dedi.
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