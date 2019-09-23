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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/ANKARA
23.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

6-8 Ekim’de kedi kongresi

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
6-8 Ekim’de kedi kongresi

KEDİ veteriner hekimleri, 6-8 Ekim arası Antalya’da Uluslararası Kedi Hekimliği Kongresi kapsamında bir araya geliyor.

Uluslararası kedi hekimlerinin de katılacağı kongrede kedi hekimliğindeki yenilikler masaya yatırılacak. KEDVET’in organize ettiği, Uluslararası Kedi Hekimliği Derneği (The International Society of Feline Medicine (ISFM)) tarafından desteklenen, “Sadece Kediler için...” sloganıyla gerçekleşecek olan kongrede kedilere tutku ile bağlı olan gönüllü kediciler ve kedici veteriner hekimleri aynı çatı altında buluşacak.

3.4 MİLYON KEDİ NÜFUSU

Türkiye’nin kedilerin anavatanı olduğunu belirten Kedici Veteriner Hekimler Derneği (KEDVET) Başkanı veteriner hekim Tarkan Özçetin, “Ülkemizdeki kedi sayındaki artış ise öngörülemeyen hızda gerçekleşmektedir. Statista Inc. verilerine göre 2017 yılındaki Türkiye’deki kedi popülasyonu 3.4 milyon olarak ölçülmüştür. Kedilere olan bu ilginin önümüzdeki yıllarda da benzer bir hızla artmaya devam edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bilimsel kongre planımız kongre bilim kurulu tarafından oluşturulacak” dedi.

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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