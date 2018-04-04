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    570 öğrencili lisede menenjit alarmı

    Hürriyet Haber
    04.04.2018 - 10:08 | Son Güncelleme:

    Tekirdağ'da Tekirdağ Ergene Anadolu Lisesi'nde bir öğrencide menenjit tespit edildi. Liseli genç tedaviye alınırken yakın çevresindeki kişilere de ilaç tedavisine başlandı

    B.S. isimli liseli öğrencisi dün gece burun akıntısı ve yüksek ateş şikayetiyle Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Muayenenin ardından taburcu edilen öğrenci, sabah bilinç kaybı ve vücudunda oluşan morarma nedeniyle tekrar hastanede tedavi altına alındı. Yapılan tahlillerde liseli gencin menenjit hastalığına yakalandığı tespit edildi.

    Habertürk'ten Göksel Gürsoy'un haberine göre, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen liseli gence menenjit teşhisi konulmasının ardından Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Ergene Anadolu Lisesi'ndeki B.S.'nin sınıf arkadaşlarına ve ailesine yapılan kontrollerin ardından tedbir amaçlı ilaç tedavine başlandı.

    LİSEDE 570 ÖĞRENCİ VAR

    Konu ile ilgili bilgi veren Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Ergene Anadolu Lisesi'nde bulunan B.S. isimli öğrencimize ne yazık ki menenjit hastalığı teşhisi konuldu. Bu hastalık bulaşıcı olduğu için biz okulda sınıf arkadaşları ile ailesine ilaç tedavisine başladık. Öğrencinin dokunup, temas ettiği kişilere yapılan kontrollerin ardından antibiyotik verildi. Ergene Anadolu Lisesi'nde toplam 570 öğrenci var. Biz B.S.'nin serviste bulunan ve sınıfında olan 31 arkadaşına gerekli ilaçları verdik" dedi.

    Etiketler: lise , NoMobil , gündem
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