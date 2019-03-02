57 bin 191 kişinin tahdidi kaldırıldı
İÇİŞLERİ Bakanlığı’nca, yasal yönden sakınca bulunmadığı belirlenen 57 bin 191 kișinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı.
Açıklamada, “Yapılan inceleme ve araştırma sonunda daha önce pasaportuna idari tahdit uygulanan 155 bin 350 kişinin pasaportu geçerli hale getirilirken, buna ilaveten 57 bin 191 kişinin de pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı. Böylece, bugüne kadar toplam 212 bin 541 kişinin pasaportundaki ‘idari tahdit’ kaldırılarak, pasaportları geçerli hale getirildi” denildi. Pasaportlarında idari tahdit kaldırılanların çoğunun hakkında soruşturma yürütülen kişilerin eş ve çocukları olduğu öğrenildi. Pasaportları iptal edilen kişiler, bulundukları il veya ilçe nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine başvurarak pasaport alabilecek. Pasaport süresidevam edenler ise söz konusu pasaportlarını kullanabilecekler.
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