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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu PM’den yetki aldı

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Kılıçdaroğlu PM’den yetki aldı

- CHP’nin belediye başkan adaylarını belirlemek için yapılan son PM toplantısında Kılıçdaroğlu’nun “Aday belirleme yöntemiyle ilgili tereddütünüz varsa güven oylaması yapalım” dediği öğrenildi. Yapılan oylamada CHP Lideri aday belirleme yetkisi aldı. 9 saat süren PM’de CHP’nin Kadıköy, Şişli, Beyoğlu ve Küçükçekmece adayları ise kesinleşti.

CHP, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde yarışa girecek adayları belirlemek için son Parti Meclisi (PM) toplantısını dün yaptı. Adayları belirlemek için yapılan 8’inci PM toplantısıyla birlikte 18 büyükşehir ve 38 ilin içinde olduğu 902 yerde adaylar kesinleşti.

GÜVENOYU TARTIŞMASI

CHP’nin 9 saat süren PM toplantısında “güven” tartışması yaşandı. Kılıçdaroğlu’nun İzmir’in Bayraklı ilçesi adayının belirlenmesi için yetki istemesi bekleniyordu ancak Erdal Aksünger’in ismi PM üyelerinin önerisiyle gündeme alındı. Oylamanın kapalı yapılması da talep edildi ancak usul tartışması yaşandı. Kılıçdaroğlu’nun, Bayraklı tartışması sırasında PM üyelerine güven oylaması resti çektiği öğrenildi. Aksünger’in adaylığı konusu tartışılırken bazı PM üyelerinin “Biz de aday belirlemek istiyoruz” itirazı üzerine Kılıçdaroğlu’nun, “MYK’nın aday belirleme yöntemiyle ilgili bir tereddütünüz varsa güven oylaması yapalım” diyerek rest çektiği belirtildi. Bu tartışmanın ardından PM’ye ara verilerek MYK yeniden toplandı. Kılıçdaroğlu’nun Aksünger ismine veto koyduğu belirtilirken, tartışmalar üzerine Aksünger adaylığını geri çekti.

ORDU KOMUTANSIZ OLMAZ

Toplantının sonunda PM’nin aday belirlemediği yerler için MYK’ya atama yetkisi görüşülürken de Genel Sekreter Akif Hamzaçebi’nin söz alarak, “Ordu komutansız olmaz. Ya tam yetki verilir ya da MYK’ya güven oylaması yapılır” dediği öne sürüldü. İYİ Parti’ye bırakılan Kocaeli Körfez’de Bozkurt Uslu’nun, Bursa Mustafakemalpaşa’da Orhan Alper’in ve Orhangazi’de Çetin Çoklar’ın adaylığı oylama ile düşürüldü.

EKREM KEREM OKTAY PM’DE

CHP’de İzmir’de belirlenen belediye başkan adaylarına tepki göstererek istifa eden Parti Meclisi Üyesi Sevda Erdan Kılıç’ın yerine PM’nin yeni üyesi Ekrem Kerem Oktay oldu. PM toplantısına davet edilen Oktay, gün içinde yaptığı açıklamada parti yönetimine muhalefet edeceğinin işaretini vererek “Parti Meclisi toplantısına resmi davet biraz önce tebliğ edildi. Parti Meclisi salonunda ‘sol arka’da 15’liler ile buluşmaya gidiyorum. 16’lı olacağız artık. Bugün PM toplantısında temelde 3 konumuz var. Hukukun üstünlüğü, liyakat ve adalet. Kararlar hukuka uygun olmalı, partiye bir fazla oy kazandıracaklar ön safta yerini almalı ve kimse düşüncesi, inancı nedeniyle ayrımcılığa uğramamalı. Bugün bu değerler için yerimizi alacağız” dedi.

İstanbul Kartal’dan 10 yıldır Belediye Başkanlığı görevini yürüten Altınok Öz’ün yerine Gökhan Yüksel’in aday gösterilmesine tepki gösteren bir grup, gün boyunca parti önünde eylem yaptı.

43 KABUL OYU

Kılıçdaroğlu, adayı belirlenmeyen yerlerle ilgili PM’den atama yetkisini de aldı. Yetki oylamasında, 14 ret oyuna karşı 43 kabul oyu kullanıldı. 1 üye çekimser kaldı. Kılıçdaroğlu’nun aldığı yetkiyle, Maltepe’ye Ali Kılıç’ı, Silivri’ye Özcan Işıklar’ı ve Bodrum’a da Mehmet Kocadon’u atayacağı konuşuluyor. Hatay’ın Arsuz ilçesi için önerilen Asaf Güven ise PM’de 29 kabul oyuna karşılık 30 oyla düşürüldü. Öte yandan toplantı öncesi Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın ismi bu kez Etimesgut adaylığı için gündeme geldi. Ancak Nazlıaka’nın aday gösterilebilmesi için, daha önce iki kez veto yediği PM’de affedilmesi gerekiyor.

BEYOĞLU, ŞİŞLİ KADIKÖY TAMAM

Kılıçdaroğlu PM’den yetki aldı

- MYK’nın PM’ye sunduğu isimler arasında İstanbul’un 4 ilçesinden kimlerin olacağı merak ediliyordu. Şişli’de DSP’den aday olan Mustafa Sarıgül’e karşı Muammer Keskin, Beyoğlu için Kılıçdaroğlu’nun bir gün önce katıldığı televizyon programında işaret ettiği ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, Küçükçekmece’de ise Kemal Çebi PM’de oybirliği ile aday gösterildi. Kadıköy başkan adayı Şerdil Odabaşı için de PM’de yeniden oylama yapıldı. Odabaşı gereken oyu aldı ve aday gösterildi. Odabaşı önceki toplantıda salt çoğunluğun 1 altı olan 30 oyla aday ilan edildiği için yeniden oylanma yapılması istenmişti.

 

 

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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