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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

53 kez ağır müebbet +5 bin 306 yıl

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53 kez ağır müebbet +5 bin 306 yıl

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Suriye’nin Lazkiye kentinde yakalanarak Türkiye’ye getirilen Reyhanlı katliamının planlayıcılarından Yusuf Nazik’e 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 bin 306 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

HATAY Reyhanlı’da 11 Mayıs 2013 tarihinde 5’i çocuk 52 kişinin öldüğü, 28’i çocuk 130 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili dün Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada karar çıktı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından 12 Eylül 2018’de Suriye’nin Lazkiye kentinde yakalanarak Türkiye’ye getirilen katliamın planlayıcılarından Yusuf Nazik duruşmada hazır bulunurken sanıklar Aykan Hamurcu ve Hasan Kabakulak cezaevinden bağlandı.

53 kez ağır müebbet +5 bin 306 yıl

CEZA ALDIĞI SUÇLAR

Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yusuf Nazik’e, ‘devletin birliğini bozmak’ suçundan 1 kez, 47 kişiyi kasten öldürme suçundan 47 kez, 5 çocuğu öldürmekten 5 kez olmak üzere toplam 53 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 28’i çocuk 130 kişiyi öldürmeye teşebbüsten 3 bin 900 yıl, terör örgütü faaliyeti kapsamında izinsiz patlayıcı bulundurmak suçundan 16 yıl, 2 kişiyi duyu organları zarar görecek şekilde yaralama suçundan 36 yıl, bir kadının çocuk düşürmesine yol açacak şekilde yaralanması suçundan 20 yıl 3 ay, 3 kişiyi yaralama suçundan 20 yıl 3 ay, 20 kişiye yönelik basit yaralama suçundan 45 yıl, mala zarar verme suçundan 1206 yıl, Reyhanlı’daki Emniyet Müdürlüğü, belediye, PTT ve notere verilen zarar dolayısıyla da kamu malına zarar vermek suçundan 48 yıl, ‘silahlı terör örgütü THKP/C Acilciler üyesi olmak’ suçundan 15 yıl olmak üzere toplam 5 bin 306 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

İKİ SANIĞA CEZA VE TAHLİYE

Mahkeme, sanık Aykan Hamurcu’ya, ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek ’ ve ‘suçluyu kayırma’ suçlarından 22 yıl 6 ay, sanık Hasan Kabakulak’a ise ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’ suçundan 15 yıl hapis cezası vererek iki sanığın, hükümle birlikte tahliyesine hükmetti. 

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