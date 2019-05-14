53 kez ağır müebbet +5 bin 306 yıl
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Suriye’nin Lazkiye kentinde yakalanarak Türkiye’ye getirilen Reyhanlı katliamının planlayıcılarından Yusuf Nazik’e 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 bin 306 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
HATAY Reyhanlı’da 11 Mayıs 2013 tarihinde 5’i çocuk 52 kişinin öldüğü, 28’i çocuk 130 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili dün Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada karar çıktı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından 12 Eylül 2018’de Suriye’nin Lazkiye kentinde yakalanarak Türkiye’ye getirilen katliamın planlayıcılarından Yusuf Nazik duruşmada hazır bulunurken sanıklar Aykan Hamurcu ve Hasan Kabakulak cezaevinden bağlandı.
CEZA ALDIĞI SUÇLAR
Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yusuf Nazik’e, ‘devletin birliğini bozmak’ suçundan 1 kez, 47 kişiyi kasten öldürme suçundan 47 kez, 5 çocuğu öldürmekten 5 kez olmak üzere toplam 53 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 28’i çocuk 130 kişiyi öldürmeye teşebbüsten 3 bin 900 yıl, terör örgütü faaliyeti kapsamında izinsiz patlayıcı bulundurmak suçundan 16 yıl, 2 kişiyi duyu organları zarar görecek şekilde yaralama suçundan 36 yıl, bir kadının çocuk düşürmesine yol açacak şekilde yaralanması suçundan 20 yıl 3 ay, 3 kişiyi yaralama suçundan 20 yıl 3 ay, 20 kişiye yönelik basit yaralama suçundan 45 yıl, mala zarar verme suçundan 1206 yıl, Reyhanlı’daki Emniyet Müdürlüğü, belediye, PTT ve notere verilen zarar dolayısıyla da kamu malına zarar vermek suçundan 48 yıl, ‘silahlı terör örgütü THKP/C Acilciler üyesi olmak’ suçundan 15 yıl olmak üzere toplam 5 bin 306 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
İKİ SANIĞA CEZA VE TAHLİYE
Mahkeme, sanık Aykan Hamurcu’ya, ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek ’ ve ‘suçluyu kayırma’ suçlarından 22 yıl 6 ay, sanık Hasan Kabakulak’a ise ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’ suçundan 15 yıl hapis cezası vererek iki sanığın, hükümle birlikte tahliyesine hükmetti.
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