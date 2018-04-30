500 bin üniversiteliye güzel haber

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası üniversite öğrencileriyle ilgili şunları ifade etti:

"Üniversitelerimizde okuyan 8 milyona yakın gençlerimiz var. Tabi bunlar içerisinde zamanla çeşitli nedenlerle eğitimine öğretimine devam edemeyen gençlerimiz oldu. Yaklaşık 500 bine yakın. Bunların büyük bir çoğunluğu ya maddi imkansızlıktan ya devamsızlıktan yahut da öğrenciliğin verdiği heyecandan dolayı derslerini iyi takip edememekten kaynaklanıyor. Biliyorsunuz 7 yılda bitirme mecburiyeti var. 7 yılı geçti mi artık bahane yok diyor ve çıkışını alıyor. Bu öğrencilerimize bir kereliğine üniversitelerine, bölümlerine dönme imkanı veriyoruz. Kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve diploma alma fırsatı veriyoruz. Bunun istisnası ne? Teröre bulaşmışsa, terörle irtibatı varsa bunlar bu haktan yararlanamayacaklar."

Yıldırım, "Üniversitelerle ilgili planda çift ana dal yapanlar da dahil mi?" sorusuna ise "Bütün öğrenciler dahil. Sizlere af var, sizlere yok. Böyle bir şey yapamayız. Terörle bir şekilde ilişkisi olmuş, teröre bulaşmış bu yüzden atılmış olanlar hariç, bütün öğrencilere uygulanacak" ifadeleriyle yanıt verdi.