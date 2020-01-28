50 kişiye soruşturma... Deprem paylaşımına inceleme
ELAZIĞ depremiyle ilgili sosyal medya hesaplarında provokatif paylaşımda bulundukları iddiasıyla aralarında Berna Laçin ve Şevket Çoruh’un da bulunduğu 50 kişi hakkında soruşturma açıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın, ‘halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak’ ve ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, TBMM’yi, hükümeti ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama’ suçları çerçevesinde yapılacağını bildirildi. Soruşturma kapsamında henüz gözaltına alınan şüpheli bulunmadığı, paylaşımlara yönelik incelenmenin sürdüğü belirtilirken, Ankara dışında yaşayan şüphelilere ait dosyaların, yaşadıkları illerin başsavcılığına gönderileceği kaydedildi.
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